Avrupa Çevre Ajansı'nın 29 Avrupa ülkesindeki yeni otomobil satışlarını karşılaştıran verileri, Çekya'da geçen yıl satılan araçların ortalama CO2 emisyonlarının Avrupa'nın en yüksek seviyeleri arasında olduğunu ortaya koydu.

İsveç merkezli otomobil dergisi ViBilägare, Avrupa Çevre Ajansı'nın 2025 yılına ait yeni otomobil verilerini inceledi.

2025 yılında yeni tescil edilen otomobillerin ortalama CO2 emisyonu kilometre başına 127,9 gram oldu. Slovakya kilometre başına 132,8 gram ortalama emisyonla listenin son sırasında yer aldı.

127,9 gramlık ortalama, otomobillerin yakıt tüketimi açısından da önemli bir fikir veriyor. Kilometre başına yaklaşık 130 gram CO2 emisyonu, 100 kilometrede yaklaşık 5,6 litre benzin tüketimine karşılık geliyor.

AB'nin hedefi çok daha düşük

CO2 emisyonları, küresel ısınmaya etkisi nedeniyle otomotiv sektöründe yakından takip edilen göstergelerden biri.

Avrupa Birliği'nde otomobil üreticileri için ortalama 93,6 g/km seviyesinde filo emisyon sınırı uygulanıyor. Bu sınırın aşılması durumunda üreticiler, limitin üzerindeki her gram için satılan araç başına 95 euro ceza ödüyor.

Norveç tam tersini yapıyor

Listenin diğer ucunda ise Norveç bulunuyor. Norveç'te 2025 yılında satılan yeni otomobillerin ortalama CO2 emisyonu yalnızca 3,8 g/km oldu. Bunun temel nedeni, ülkede yeni otomobil pazarının neredeyse tamamen elektrikli araçlardan oluşması.

Norveç'in ardından Danimarka, Hollanda, Finlandiya, İsveç ve İzlanda da düşük emisyon değerleriyle öne çıktı.

Norveç'in düşük emisyon değerlerinin dikkat çekici bir başka sonucu bulunuyor: Ülkede satılan otomobiller aynı zamanda Avrupa'nın en ağır ve en güçlü araçları arasında.

En ağır ve en güçlü otomobiller Norveç'te

Norveç'te yeni satılan otomobillerin ortalama ağırlığı 2.121 kilogram ile 29 ülke arasında en yüksek seviyeye ulaştı.

Bu araçların ortalama motor gücü ise 288 beygir oldu. Böylece Norveç, hem araç ağırlığında hem de ortalama motor gücünde listenin zirvesine çıktı.

Veriler, Avrupa'daki otomobil tercihlerinin ülkeden ülkeye büyük farklılık gösterdiğini ortaya koyuyor. Norveç'te düşük emisyonlu ancak daha ağır ve güçlü elektrikli otomobiller öne çıkarken, Slovakya'da daha düşük güçlü ve daha hafif araçlar tercih edilmesine rağmen ortalama CO2 emisyonları yüksek seviyede kalıyor.