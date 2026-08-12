Türkiye’nin dünyaca tanınan turizm merkezlerinden Ölüdeniz, doğal güzelliği ve eşsiz turkuaz deniziyle uluslararası bir araştırmada Avrupa’nın en değerli plajları arasında gösterildi. Fethiye’nin simge noktalarından biri olan Ölüdeniz, listede Türkiye’den yer alan tek destinasyon oldu.

AVRUPA’NIN EN DEĞERLİ 4. PLAJI OLDU

CV Villas tarafından hazırlanan araştırmada Avrupa’daki plajlar, bulundukları bölgelerin tahmini arazi değerleri üzerinden karşılaştırıldı. Listenin zirvesinde 843 milyon euroluk tahmini değerle Fransa’daki Pampelonne Beach yer aldı.

Portekiz’in Praia da Falésia plajı 573,2 milyon euro ile ikinci, İspanya’nın Playa Bolonia plajı ise 364,9 milyon euro ile üçüncü sırada bulundu. Ölüdeniz ise 113,2 milyon euroluk tahmini değeriyle Avrupa’nın en değerli 4. plajı olarak sıralamaya girdi.

ÖLÜDENİZ’İ DEĞERLİ KILAN ÖZELLİKLER

Araştırmada Ölüdeniz’in ekonomik ve turistik değerini artıran unsurlar arasında özellikle korunaklı yapıya sahip lagünü ve uzun turizm sezonu dikkat çekti.

Fethiye ve Ölüdeniz çevresinde yılın önemli bölümünde güneşli ve sıcak hava koşullarının görülmesi, bölgenin Avrupa’dan gelen turistler açısından cazibesini artıran faktörler arasında değerlendirildi.

113,2 MİLYON EURO NEYİ İFADE EDİYOR?

Araştırmada Ölüdeniz için açıklanan 113,2 milyon euroluk rakam, plajın satış bedeli anlamına gelmiyor. Söz konusu tutar, araştırmada kullanılan yöntem doğrultusunda hesaplanan tahmini arazi değerini ifade ediyor.

Bu nedenle rakam, Ölüdeniz’in doğrudan piyasa fiyatı olarak değil, bölgenin ekonomik potansiyelini ve turizm açısından taşıdığı değeri gösteren bir ölçüt olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE’DEN LİSTEYE GİREN TEK PLAJ

Ölüdeniz, Avrupa’nın en değerli 10 plajı arasında Türkiye’yi temsil eden tek destinasyon oldu.

Ölüdeniz’in ardından sıralamada İspanya’dan Alzada Beach, Fransa’dan Palombaggia, Karadağ’dan Jaz Beach, İtalya’dan Cala Brandinchi ve Positano Beach ile Fransa’dan Lotu Beach yer aldı.

ÖLÜDENİZ’DE 2026 GİRİŞ ÜCRETLERİ

Ölüdeniz’in uluslararası araştırmayla gündeme gelen ekonomik değeri kadar bölgedeki giriş ücretleri de merak konusu oldu.

2026 sezonunda Kumburnu Plajı için belirtilen ücretlere göre yaya giriş 150 TL, otomobil girişi 750 TL, motosiklet girişi 450 TL olarak uygulanıyor. Minibüs ve karavanla giriş yapmak isteyenler için ise ücretin 1.500 TL olduğu belirtiliyor.