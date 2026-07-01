Uluslararası şehir rehberi Time Out tarafından düzenlenen ve yerel sakinlerin katıldığı anket çalışması sonucunda Avrupa'nın en estetik altı şehri belirlendi. Yeşil alan, ulaşım altyapısı, sosyal atmosfer ve mimari görünüm gibi kriterlerin oylandığı listenin zirvesinde İskoçya'nın başkenti Edinburgh yer aldı.

EN GÜZEL ŞEHİRLER HANGİ KRİTERLERE GÖRE SEÇİLDİ?

Anket kapsamında katılımcılara şehirlerinin mimari estetiğinin yanı sıra günlük yaşam kalitesini doğrudan etkileyen unsurlar soruldu. Bir kentin yüksek puan almasında yeterli yeşil alan miktarı, toplu taşıma kolaylığı, samimi toplumsal atmosfer ile yeme-içme ve eğlence mekanlarının çeşitliliği belirleyici rol oynadı.

Dünya genelinde Cape Town ve Chicago gibi küresel merkezlerin de dahil edildiği araştırmada, estetik ve mimari çeşitlilik bakımından en yüksek yoğunluğu Avrupa kıtası gösterdi.

ZİRVEDE YER ALAN AVRUPA ŞEHİRLERİ HANGİLERİDİR?

Araştırma verilerine göre, yerel halkın yüzde 84'ünün "güzel" olarak oyladığı Edinburgh, Avrupa listesinin birinci sırasına yerleşti. Kentin Yeni Şehir bölgesindeki Gürcü tarzı terasları ile Eski Şehir bölgesindeki dar orta çağ sokakları ve Gotik kuleleri, bu birincilikte en büyük payı elde etti.

Listenin ikinci sırasında yüzde 74 olumlu oy oranıyla Portekiz'in başkenti Lizbon yer alırken, üçüncülüğü yüzde 68 puanla Fransa'nın başkenti Paris elde etti. Lizbon yemyeşil tepeleri ve okyanus manzarasıyla öne çıkarken, Paris ise kendine has estetik mimari yapısıyla küresel ölçekte en tanınan merkezlerden biri oldu.

AVRUPA'NIN EN GÜZEL ALTI ŞEHRİ LİSTESİ

Yapılan oylamalar sonucunda katılımcıların çoğunluğunun onayını alarak Avrupa'nın en güzel altı şehri olarak kayıtlara geçen yerleşim yerleri şu şekilde sıralandı:

Edinburgh

Lizbon

Paris

Stockholm

Porto

Riga