İrlanda'nın batısındaki Büyük Blasket Adası'nda, altı ay boyunca adada yaşayıp turizm tesislerinin bakımını üstlenecek iki görevli aranıyor. Seçilen kişilerin konaklama ve günlük yemek masraflarının tamamı ada yönetimi tarafından karşılanacak.

SEÇİLEN GÖREVLİLER ADADA HANGİ İŞLERİ YAPACAK?

Seçilen adaylar, Ekim ayı ortasına kadar sürecek altı aylık dönemde adada ikamet edecek. Görevlilerin temel sorumlulukları arasında adadaki küçük bir kafeyi işletmek ve turistlerin kaldığı üç kulübenin bakım ile temizliğini yürütmek yer alıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI VE SAĞLANAN İMKANLAR NELELERDİR?

Çalışma karşılığında görevlilere özel banyolu ve mutfaklı yatakhane odasında ücretsiz konaklama ile günlük yemek imkanı sağlanıyor. Başvuru için üniversite diploması veya mesleki deneyim şartı aranmazken, akıcı İngilizce bilgisi ve AB vatandaşı olmayanlar için geçerli çalışma vizesi isteniyor.

ADADAKİ YAŞAM KOŞULLARINDA HANGİ ZORLUKLAR BULUNUYOR?

Adada herhangi bir alışveriş dükkanı bulunmuyor ve kesintisiz cep telefonu kapsama alanı garanti edilemiyor. Ulaşım ve kişisel harcamalar adayların kendisine ait olurken, ana karaya tekne seferleri tamamen denizdeki hava şartlarına bağlı olarak yürütülüyor.