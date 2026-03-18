TIME dergisi, 2026 yılının en iyi destinasyonlarını içeren güncel listesini paylaştı. Bu seçki, sürdürülebilir otellerden tarihi dönüşüm projelerine kadar turizmde yeni standartları belirleyen adresleri tescil altına alıyor.

ALİÉE İSTANBUL: TARİHİ TERSANEDE LÜKS DÖNÜŞÜM

İstanbul Haliç’te yüzyılı aşkın süredir kapalı tutulan askeri tersane, dev bir operasyonla Aliée Istanbul adıyla turizme kazandırıldı. Eylül 2025’te kapılarını açan tesis, Osmanlı dönemine ait taş mimariyi modern teknolojiyle birleştiriyor. Sadece tekneyle erişilebilen iskeleleri ve 4.000 metrekarelik dev sağlık merkeziyle kentteki en büyük dönüşüm projesi olarak listede yer buldu.

HOTEL PLESNIK: ALPLERDE SIFIR ATIK DÖNEMİ

Slovenya’nın Logar Vadisi’nde bulunan Hotel Plesnik, butik otel anlayışını sürdürülebilirlik üzerine kurdu. 700 yıllık bir aile mirasını taşıyan tesis, tamamen yerel ürünlerden oluşan "sıfır atık" mutfağıyla gastronomi dünyasında fark yarattı. Buzul kökenli bir vadide yer alan otel, ekolojik inziva arayanların ilk durağı haline geldi.

ART ZOO MUSEUM: AMSTERDAM’DA ETİK TAHNYİT

Amsterdam’daki 17. yüzyıl kanal evlerinden birinde açılan Art Zoo Museum, sergileme yöntemleriyle alışılmış müze kavramını değiştiriyor. Sadece doğal yollarla ölen hayvanların kullanıldığı müzede, ziyaretçiler eserleri dev kafeslerin içinden izliyor. Bu yöntemle insan ve doğa arasındaki sorumluluk ilişkisi sorgulanırken, klasik Hollanda estetiği modern sanatla harmanlanıyor.

BLOW UP HALL: RESEPSİYONSUZ VE ANAHTARSIZ KONAKLAMA

Polonya’nın Poznań kentindeki tarihi bir bira fabrikası, yüksek teknolojili bir sanat merkezine dönüştü. "Blow Up Hall" olarak adlandırılan yapıda geleneksel resepsiyon, oda numarası veya anahtar bulunmuyor. Konuklar, kendilerine verilen cihazlarla minimalist odalarını bulurken aynı zamanda interaktif sanat enstalasyonlarının bir parçası haline geliyor.

LOVE MALMÖ: İSVEÇ’TE DÜNYANIN KAYKAY ANITI

Philadelphia’nın yıkılan ikonik Love Park’ı, orijinal granit bankları ve malzemeleriyle İsveç’in Malmö kentinde yeniden inşa edildi. Bu alan, sadece bir spor pisti değil, kentin kentsel kimliğine işlenmiş bir "sosyal anıt" olarak işlev görüyor. "Spolia" adı verilen antik yeniden kullanım yöntemiyle hayata geçen proje, kaykay kültürünü modern şehircilikle birleştiriyor.

Tesis, kentin dokusuna entegre bir "Üçüncü Mekan" olarak her yaştan kullanıcıyı bir araya getiren toplumsal bir merkez görevi üstleniyor. Malmö’yü dünyanın en ilerici kaykay şehri yapan bu meydan, tarihsel materyalleri fonksiyonel sanatla harmanlıyor. Ziyaretçiler, hem bir spor alanını hem de yaşayan bir kentsel dönüşüm sergisini aynı anda deneyimliyor.

MAID OF SOMERSET: 1921 YAPIMI VAGONDAN RESTORAN

İngiltere’nin Somerset bölgesinde, 1921 model bir British Pullman vagonu kalıcı bir gastronomi noktasına dönüştürüldü. "The Maid of Somerset" ismiyle hizmet veren vagon, nostaljik dekoru ve yerel üretim odaklı beş çayı kültürüyle listedeki yerini aldı. Tarihi vagon, hareket etmeden eski dünya tren yolculuğu atmosferini yaşatmasıyla dikkat çekiyor.