ABD merkezli haber kuruluşu CNN, "Soyunmaya cesaret edin" başlığıyla yayımladığı derlemede Avrupa'nın en iyi çıplaklar plajlarını sıraladı. Listede, naturist tatil kültürünün yaygın olduğu ülkelerde bulunan ve ziyaretçilerin yasal olarak çıplak denize girebildiği plajlara yer verildi.

NATURİST ETKİNLİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Avrupa'da son dönemde naturist etkinlikler artış gösterdi. Almanya'daki Baden-Württemberg Tarih Evi Müzesi, 2025 yılında iki sergiyi ziyaretçilere özel "çıplak izleme" etkinliğiyle açarken, tüm biletlerin tükendiği açıklandı. Fransa'nın Gironde bölgesinde ise bu yıl ilk Dünya Naturist Golf Şampiyonası düzenlendi.

AVRUPA'NIN EN İYİ 12 ÇIPLAKLAR PLAJI

CNN'in derlemesine göre Avrupa'nın öne çıkan 12 çıplaklar plajı şu şekilde:

Litvanya – Nida Plajı

Hırvatistan – Nugal Plajı

Birleşik Krallık – Studland Bay

Almanya – Buhne 16 Plajı

Yunanistan – Kırmızı Plaj

İsveç – Agesta Plajı

Hollanda – Callantsoog Plajı

İspanya – Cavallet Plajı

Fransa – Cap d'Agde Plajı

İtalya – Is Benas Plajı

İspanya – Maspalomas Plajı

Letonya – Vecaki Plajı