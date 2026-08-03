ABD merkezli haber kuruluşu CNN, "Soyunmaya cesaret edin" başlığıyla yayımladığı derlemede Avrupa'nın en iyi çıplaklar plajlarını sıraladı. Listede, naturist tatil kültürünün yaygın olduğu ülkelerde bulunan ve ziyaretçilerin yasal olarak çıplak denize girebildiği plajlara yer verildi.
NATURİST ETKİNLİKLER DİKKAT ÇEKTİ
Avrupa'da son dönemde naturist etkinlikler artış gösterdi. Almanya'daki Baden-Württemberg Tarih Evi Müzesi, 2025 yılında iki sergiyi ziyaretçilere özel "çıplak izleme" etkinliğiyle açarken, tüm biletlerin tükendiği açıklandı. Fransa'nın Gironde bölgesinde ise bu yıl ilk Dünya Naturist Golf Şampiyonası düzenlendi.
AVRUPA'NIN EN İYİ 12 ÇIPLAKLAR PLAJI
CNN'in derlemesine göre Avrupa'nın öne çıkan 12 çıplaklar plajı şu şekilde:
Litvanya – Nida Plajı
Hırvatistan – Nugal Plajı
Birleşik Krallık – Studland Bay
Almanya – Buhne 16 Plajı
Yunanistan – Kırmızı Plaj
İsveç – Agesta Plajı
Hollanda – Callantsoog Plajı
İspanya – Cavallet Plajı
Fransa – Cap d'Agde Plajı
İtalya – Is Benas Plajı
İspanya – Maspalomas Plajı
Letonya – Vecaki Plajı