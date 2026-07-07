Gastronomi dünyasında "pizzanın Michelin rehberi" olarak anılan 50 Top Pizza Europa 2026 listesi yayımlandı. Barbara Guerra, Luciano Pignataro ve Albert Sapere tarafından hazırlanan prestijli sıralamada bu yıl yer alan işletme sayısı 60’a yükseltildi.

Listenin zirvesinde ise değişiklik yaşanmadı. İngiltere'nin Londra kentindeki Soho semtinde faaliyet gösteren Napoli on the Road, üst üste üçüncü kez Avrupa’nın en iyi pizzacısı seçildi.

İtalyan şef Michele Pascarella’nın girişimi, ilk olarak odun fırınlı üç tekerlekli bir araçla Londra sokaklarında ve yerel pazarlarda pizza satarak başladı. Zaman içinde büyüyen marka bugün Londra’da üç farklı şubeyle hizmet veriyor. Rehberde, işletmenin en güçlü yönü olarak yüksek kaliteli hamuru ve bu standardı tüm şubelerinde aynı seviyede koruyabilmesi gösteriliyor.

TÜRKİYE'DEN İKİ TEMSİLCİ LİSTEDE

2026 listesinde Türkiye’den iki pizzacı da kendine yer buldu. İstanbul Sarıyer’de bulunan Filo D’Olio, İtalyan şef Danilo Zanna liderliğinde 36’ncı sıraya yerleşti. Ankara Çankaya’daki Mozz ise Türk şef Güneş Öztürk yönetiminde 53’üncü sıradan listeye girdi.

Ayrıca listenin ilk 20 sırasında yer alan işletmeler, doğrudan "Dünyanın En İyi 100 Pizzacısı" sıralamasına katılma hakkı elde edecek.

50 Top Pizza Europa 2026 ilk 20 sıralaması

1. Napoli on the Road – Londra, İngiltere

2. Baldoria – Madrid, İspanya

3. IMperfetto – Puteaux, Fransa

4. 50 Kalò – Londra, İngiltere

5. Sartoria Panatieri – Barselona, İspanya

6. Pizza Zulu – Fürth, Almanya

7. nNea – Amsterdam, Hollanda

8. Sapori Italiani U Taliana – Bratislava, Slovakya

9. Forno d’Oro – Lizbon, Portekiz

10. Via Toledo – Viyana, Avusturya

11. Fratelli Figurato – Madrid, İspanya

12. Surt – Kopenhag, Danimarka

13. Stile Napoletano – Chester, İngiltere

14. Oura – Santiago de Compostela, İspanya

15. La Piola Pizza – Brüksel, Belçika

16. Demaio – Bilbao, İspanya

17. Balmesina – Barselona, İspanya

18. Zielona Górka – Pabianice, Polonya

19. Matto Napoletano – Üsküp, Kuzey Makedonya

20. Franko’s Pizza & Bar – Zagreb, Hırvatistan