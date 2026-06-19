Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin "Satın Alma Gücü Paritesi, Hane Halkı Nihai Tüketim Harcamaları" sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünü gösteren fiyat düzeyi endeksinde, Türkiye'nin tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin değeri 60 olarak saptandı.

Bu sonuç, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 avro karşılığında satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin, Türkiye'de 60 avro karşılığı Türk lirası ile edinilebildiğini ortaya koydu.

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK FİYAT DÜZEYİNE SAHİP ÜLKELER BELİRLENDİ

Toplam 36 ülkenin dahil edildiği karşılaştırmalı analiz; 27 AB üyesi, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi ve Türkiye dahil 6 aday ülke arasında gerçekleştirildi. Tüketim mal ve hizmetleri fiyat düzeyi değerlendirmesinde, 174 endeks değeriyle İzlanda en pahalı ülke konumuna yerleşirken, 55 endeks değeriyle Kuzey Makedonya en ucuz ülke olarak belirlendi. Endeks değerinin 100'den büyük olması ilgili ülkenin AB ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçük olması ise "ucuz" olduğunu gösterdi.

TÜRKİYE'DE HANGİ ALT GRUPLAR AB ORTALAMASINI AŞTI?

Türkiye'nin tüketim grupları özelindeki fiyat düzeyleri alt başlıklar halinde incelendiğinde, bazı kalemlerin AB ortalamasının üzerinde seyrettiği saptandı. Kişisel ulaşım araçları endeksi 156, bilgi ve iletişim ekipmanları endeksi ise 118 değerini alarak diğer alt gruplara kıyasla yüksek fiyat seviyeleriyle dikkat çekti. Buna karşılık, lokanta ve oteller grubunda endeks 78, gıda ve alkolsüz içeceklerde 77, giyim sektöründe 62 ve alkollü içecekler ile tütün grubunda ise 59 olarak kayıtlara geçti.

ÜLKELERE GÖRE TÜKETİM MAL VE HİZMETLERİ FİYAT DÜZEYİ ENDEKSİ (2025)

Ülkelerin 2025 yılı fiyat düzeyi endeks değerleri şu şekilde sıralandı:

İzlanda: 174

İsviçre: 171

Danimarka: 140

İrlanda: 136

Lüksemburg: 132

Norveç: 129

İsveç: 121

Finlandiya: 121

Belçika: 116

Hollanda: 116

Avusturya: 113

Fransa: 110

Almanya: 108

Estonya: 101

Avrupa Birliği 27: 100

İtalya: 97

Malta: 92

İspanya: 92

Çekya: 89

Slovenya: 89

Güney Kıbrıs: 89

Yunanistan: 87

Portekiz: 87

Slovakya: 85

Letonya: 83

Litvanya: 83

Hırvatistan: 78

Macaristan: 78

Polonya: 73

Arnavutluk: 73

Sırbistan: 68

Karadağ: 66

Romanya: 65

Bulgaristan: 63

Türkiye: 60

Bosna-Hersek: 59

Kuzey Makedonya: 55