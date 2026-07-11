Euronews Business, Avrupa'nın en çok tercih edilen yedi tatil rotasındaki fiyatları karşılaştırmak amacıyla Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) çeşitli mal ve hizmetlere ilişkin fiyat düzeyi verilerini inceledi.
Açıklanan veriler doğrudan bir tatilin toplam maliyetini vermemekle birlikte ülkelerin ulusal ortalamalarını yansıtıyor. Popüler turistik merkezlerdeki fiyatların ortalamanın oldukça üzerinde olabileceği belirtiliyor. Örneğin Atina'daki bir otel odası ile İstanköy (Kos) Adası'ndaki bir odanın fiyatı farklılık gösterse de her iki veri de Yunanistan'ın genel ortalamasına katkıda bulunuyor.
Söz konusu analiz toplam yedi ülkeyi kapsıyor.
EN UCUZ ÜLKE TÜRKİYE
Çeşitli fiyat düzeyi endeksleri; gıda, içecek, giyim ve otel gibi farklı mal ve hizmetlerin maliyetlerini karşılaştırıyor. Hanehalkı nihai tüketim harcamaları (HFCE) fiyat düzeyi endeksi ise tüketim mal ve hizmetlerinin genel fiyat seviyesini ortaya koyuyor.
Basitçe ifade etmek gerekirse, Avrupa Birliği (AB) genelinde ortalama 100 euro olan aynı mal ve hizmet sepetinin her bir ülkede kaça mal olduğu hesaplanıyor.
2 binin üzerinde mal ve hizmetin incelendiği analizde Türkiye, genel fiyat düzeyinde en ucuz ülke konumunda. AB genelinde 100 euro tutan bir sepet Türkiye'de yalnızca 59,6 euroya denk geliyor; bu da Türkiye'nin AB ortalamasından %40,4 daha ucuz olduğu anlamına geliyor.
Yedi ülke arasında 100,3 euro ile AB ortalamasının hemen üzerinde yer alan Fransa en pahalı ülke olurken, diğer beş ülke ortalamanın altında kalıyor:
İtalya: 97,1 euro
İspanya: 91,6 euro
Yunanistan: 87,4 euro
Portekiz: 86,6 euro
Hırvatistan: 78,4 euro
OTEL VE RESTORANLARDA EN UYGUN ÜLKE
Eurostat'ın "restoranlar ve oteller" kategorisi, dışarıda yemek yeme ve ücretli konaklama maliyetlerini karşılaştırarak tatilciler için en kritik göstergelerden birini sunuyor.
Yedi ülke arasında Fransa 116 endeks puanı ile en pahalı ülke olurken, onu 110,8 ile İtalya takip ediyor. Bir başka deyişle, bu kategoride AB ortalaması 100 euro olarak alındığında, Fransa'da eşdeğer bir hizmet sepeti 116 euroya, İtalya'da ise 110,8 euroya mal oluyor.
Portekiz, 73,6 euro ile bu alanda en ucuz ülke olarak öne çıkıyor. Bu da ülkedeki fiyatların AB ortalamasının %26,4 altında olduğunu gösteriyor. Türkiye de 78,3 fiyat düzeyi endeksiyle 80 puanın altında kalan bir diğer ülke konumunda.
Hırvatistan (89,6) ise Yunanistan (86,1) ve İspanya'dan (85,4) biraz daha pahalı bir tablo çiziyor.
TÜRKİYE VE İSPANYA GIDADA ORTALAMANIN ALTINDA
Gıda fiyatları yedi ülke genelinde birbirine oldukça yakın seyretse de bu durumun tek bariz istisnası Türkiye.
Fransa, fiyatların AB ortalamasının sadece %7,9 üzerinde olmasına rağmen en pahalı ülke durumunda. AB genelinde 100 euro olan bir gıda sepeti Fransa'da 107,9 euro tutuyor.
Türkiye'de ise aynı sepet yalnızca 75,6 euroya doluyor. AB ortalamasının altında kalan tek diğer ülke 94,6 euro ile İspanya olurken, diğer ülkelerde fiyatlar ortalamanın biraz üzerinde seyrediyor.
ALKOL TÜRKİYE'DE AB ORTALAMASINDAN İKİ KAT FAZLA
Karşılaştırmadaki en keskin fiyat farklarından biri alkollü içeceklerde görülüyor.
Türkiye, açık ara en pahalı destinasyon olarak göze çarpıyor. Alkollü içecekler 210,2 fiyat düzeyi endeksiyle AB ortalamasının iki katından fazlaya satılıyor. Sıralamada Türkiye'yi 154 ile Yunanistan ve 133,9 ile Hırvatistan izliyor.
Listenin en uygun tarafında ise 81,9 ile İtalya yer alırken, İspanya da 90,1 ile AB ortalamasının altında kalıyor. Fransa (100,9) ve Portekiz'deki (107,1) fiyatlar ise Avrupa ortalamasına oldukça yakın.
Alkolsüz içeceklerde durum bu kadar aşırı olmasa da farklar devam ediyor. Fiyat endeksi İtalya'da 81,8 ile en düşük, Hırvatistan'da ise 133,5 ile en yüksek seviyede.
ULAŞIM VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ TÜRKİYE'DE UCUZ
Tütün ürünlerindeki fiyat seviyeleri Türkiye'deki 25,4 eurodan Fransa'daki 191,1 euroya kadar uzanan devasa bir farklılık gösteriyor. Fransa dışındaki tüm ülkeler AB ortalamasının altında kalsa da hiçbiri Türkiye'ye yaklaşamıyor. En ucuz ikinci ülke olan Hırvatistan (64,6 euro) bile Türkiye'den oldukça pahalı.
Toplu taşıma kullanan seyahat severler için de Türkiye, AB ortalaması olan 100 euroya kıyasla 68,3 euro ile en ucuz ülke. Yalnızca Fransa 112,8 euro ile AB ortalamasını aşıyor.
Portekiz, İspanya ve Hırvatistan 80 euro civarında seyrederken, Yunanistan ise AB ortalamasının hemen altında yer alıyor.
DENİZ ÜRÜNLERİNDE FİYAT FARKI AZ
Güney Avrupa'ya seyahat eden deniz ürünü meraklıları için fiyat farkları oldukça düşük. Fiyat seviyeleri Portekiz'de 95,4 euro ile Yunanistan'da 112,7 euro arasında değişiyor.
Öte yandan, bu karşılaştırmalara bireysel veya hanehalkı gelirlerinin dâhil edilmediğini unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla yüksek gelirli ülkelerden gelen turistler için bu fiyat farkları, düşük gelirli ülkelerden gelen seyahat severler kadar hissedilir olmayabilir.