Cem YILDIRIM

Türkiye’de her alandaki çürüme en çok da çalışanın emeğinde gün yüzüne çıktı. Artan enflasyon, hayat pahalılığı, yüksek faizler, siyasi krizler derken çalışanların alım gücü eridikçe eridi. Çalışanların alım gücündeki düşüşü Avrupa İstatistik Ofisi’nin verilerinden derleyen Siyasal İktisatçı İnan Mutlu sosyal medya hesabından bir grafik paylaştı. Grafikte Türkiye’nin 953 Euro’luk ortalama aylık gelir ile Avrupa Birliği’nde (AB) 32 ülke arasında sondan ikinci olduğu, bir tek 923 Euro’luk Bulgaristan’ı geçebildiği görüldü. Türkiye’deki çalışanlar, AB ortalaması olan 2.464 Euro’luk aylık ortalama kazancın yarısını bile kazanamadı. Listenin zirvesindeki İsviçre, 7.136 Euro’luk aylık ortalama kazançla Türkiye’yi adeta 7’ye katladı.

1 SAAT ÇALIŞ 1 EKMEK AL

Öte yandan İnan Mutlu, Türkiye’nin yıllık ortalama gelirini Doğu Avrupa ülkeleri ile kıyasladı. Buna göre, Doğu Avrupa ülkeleri arasında 2004’te en yüksek gelire sahip olan Türkiye’de, AKP iktidarı döneminde ücretler eridikçe eridi. 2008’de küresel kriz yaşanırken bile Türkiye, 5.752 Euro’luk yıllık ortalama gelir ile birçok ülkenin ilerisindeydi. Ancak özellikle başkanlık sistemine geçildiği 2018 yılından itibaren Türkiye listede son sıraya geldi. 2024’te 11.440 Euro’luk yıllık gelir ile listenin son sırasında yer alıyor. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay da çalışan yoksulluğuna değindi. 22 bin liraya mahkum edilen asgari ücretlinin yoksulluğunun her geçen gün derinleştiğini söyleyen Özbay, “Asgari ücretli bir saatlik çalışması sonucu ancak 10 ekmek alabiliyor. 2014 yılında asgari ücret 6 çeyrek altına denk gelirken şu an 3 çeyrek altına düştü” dedi.

İşsizlerin sayısı da sürekli artıyor

Çalışanların yaşadığı yoksulluğun yanı sıra bir de iş bulamayanlara dikkat çeken Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Türkiye’de 2024 için açıklanan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in son 12 yılın en düşük işsizlik oranı dediği dar tanımlı işsizlik oranının yüzde 8.7 olduğunu hatırlattı. Özbay, “Türkiye’de iş bulma ümidini kaybedenlerin sayısı 2023 yılında 1 milyon 804 bin iken, 2024 yılında 2 milyon 171 bine yükselmiştir. İş aramaktan vazgeçenleri ifade eden bu sayı işsizlikteki artışın kalıcılaşmaya başladığının kanıtıdır” dedi.