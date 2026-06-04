Avrupa'nın popüler seyahat destinasyonları; konaklama, ulaşım, yeme-içme ve turistik aktivitelerin toplam maliyet kriterleri baz alınarak listelendi. Araştırma kapsamında iki gecelik üç yıldızlı otel konaklaması, iki kişilik üç aşamalı akşam yemeği, kahve, havalimanı transferleri, şehir turu, toplu taşıma kartı ve önemli turistik noktaların giriş ücretleri dikkate alındı. Yapılan hesaplamalara göre Saraybosna'da iki günlük bir hafta sonu tatilinin toplam maliyeti yaklaşık 248 sterlin (15 bin TL) olarak tespit edildi.

AVRUPA'NIN EN UCUZ 10 ŞEHİR TATİLİ

Maliyet endeksi raporuna göre, bütçe dostu seyahat imkanı sunan Avrupa'nın en ucuz 10 şehri şu şekilde sıralandı:

1 - Saraybosna (Bosna Hersek)

2 - Bükreş (Romanya)

3 - Tiran (Arnavutluk)

4 - Belgrad (Sırbistan)

5 - Trencin (Slovakya)

6 - Riga (Letonya)

7 - Lille (Fransa)

8 - Vilnius (Litvanya)

9 - Strasbourg (Fransa)

10 - Podgorica (Karadağ)

AVRUPA'NIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ

Konaklama, gıda ve etkinlik harcamaları bakımından bütçeyi en çok zorlayan, endeksin en yüksek maliyetli şehirleri ise şu şekilde kayıtlara geçti:

1 - Oslo (Norveç)

2 - Kopenhag (Danimarka)

3 - Edinburgh (İskoçya)

4 - Cenevre (İsviçre)

5 - Barselona (İspanya)

6 - Dublin (İrlanda)

7 - Amsterdam (Hollanda)

8 - Cork (İrlanda)

9 - Venedik (İtalya)