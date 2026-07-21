Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte milyonlarca kişi tatil planlarını yaparken, bütçe dostu rotalar da yeniden gündeme geldi. 2026 Aile Tatili Maliyet Barometresi, Avrupa'da ailelerin en ekonomik tatili yapabileceği destinasyonları sıraladı. Araştırmada Türkiye'den de bir tatil merkezi ilk 10'a girmeyi başardı.

Post Office Travel Money'nin, TUI iş birliğiyle hazırladığı 2026 Aile Tatili Maliyet Barometresi'nde Avrupa'nın popüler kısa mesafe tatil merkezleri karşılaştırıldı. Araştırmada dört kişilik bir ailenin tatili boyunca yapabileceği 10 temel harcamanın ortalama maliyetleri baz alındı.

Listenin zirvesinde Portekiz'in Algarve bölgesi yer aldı. Toplam 139,65 sterlinlik maliyetle öne çıkan Algarve, aileler için Avrupa'nın en ekonomik tatil rotası olarak gösterildi.

BULGARİSTAN VE İSPANYA DİKKAT ÇEKTİ

Listenin ikinci sırasında Bulgaristan'ın Sunny Beach bölgesi bulunurken, üçüncü sıraya İspanya'nın Lanzarote adası yerleşti.

Araştırmada İspanya'nın güçlü performansı dikkat çekti. Ülke, ilk 10 sıralamasına tam 6 farklı destinasyon sokarak bütçe dostu tatil seçenekleriyle öne çıktı. Menorca, Costa Brava, Tenerife, Costa del Sol ve Costa Blanca da sıralamada yer alan diğer İspanyol tatil merkezleri oldu.

TÜRKİYE'DEN MARMARİS LİSTEYE GİRDİ

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Marmaris de araştırmada Avrupa'nın en uygun fiyatlı tatil destinasyonları arasında gösterildi. Yaklaşık 159 sterlinlik toplam maliyetle yedinci sıraya yerleşen Marmaris, özellikle çocuklu aileler açısından dikkat çekici bir avantaj sundu.

Rapora göre iki çocuk için pizza veya makarna gibi çocuk menülerinin fiyatı araştırmaya dahil edilen destinasyonlar arasında en düşük seviyelerde yer aldı. Bu yönüyle Marmaris, aile bütçesini korumak isteyen tatilciler için öne çıkan seçeneklerden biri oldu.

AVRUPA'NIN EN PAHALI TATİL MERKEZİ DE AÇIKLANDI

Araştırmada yalnızca uygun fiyatlı rotalar değil, en yüksek maliyetli destinasyon da belirlendi. İtalya'nın Sorrento kenti, 268,23 sterlinlik ortalama harcamayla listenin en pahalı tatil noktası oldu. Bu rakam, listenin zirvesindeki Algarve'nin maliyetinin neredeyse iki katına ulaştı.

AVRUPA'NIN EN UYGUN FİYATLI 10 TATİL DESTİNASYONU

Algarve (Portekiz) – 139,65 sterlin

Sunny Beach (Bulgaristan) – 142,16 sterlin

Lanzarote (İspanya) – 147,42 sterlin

Menorca (İspanya) – 151 sterlin

Costa Brava (İspanya) – 155 sterlin

Tenerife (İspanya) – 158 sterlin

Marmaris (Türkiye) – 159 sterlin

Costa del Sol (İspanya) – 163 sterlin

Costa Blanca (İspanya) – 173 sterlin

Paphos (Kıbrıs) – 177 sterlin