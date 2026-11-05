Avrupa Birliği'nin en zengin ülkesi Lüksemburg, yüksek ücretlerine rağmen ciddi bir nitelikli iş gücü sıkıntısıyla karşı karşıya. İşverenlerin personel bulmakta giderek daha fazla zorlanması üzerine yetkililer, 20 meslek grubunda yurt dışından işçi alımını hızlandırma kararı aldı.

Eurostat'ın 2024 yılı verilerine göre, Lüksemburg'da tam zamanlı çalışanların ortalama yıllık brüt maaşı yaklaşık 83 bin euroya (4 milyon 700 bin lira) ulaşıyor. Bu tutar, aylık yaklaşık 6 bin 917 euroya (yaklaşık 400 bin TL) karşılık geliyor. Vergiler ve kesintiler sonrasında aylık net gelir ise yaklaşık 4 bin 600 euro (yaklaşık 260 TL) seviyesinde bulunuyor.

Bu rakamlarla Lüksemburg, Avrupa Birliği ülkeleri arasında ücret bakımından ilk sırada yer alsa da yüksek maaşlar, ülkedeki iş gücü açığını kapatmaya yetmiyor.

20 meslek grubunda işe alım kolaylaşacak

Nijerya merkezli Legit.ng'nin haberine göre, Lüksemburg yetkilileri, Avrupa Birliği dışından gelecek çalışanlar için hızlandırılmış işe alım prosedürünün uygulanacağı 20 meslek grubunu belirledi.

Liste; sağlık, eğitim, finans, bilişim, sanayi ve ticaret gibi farklı sektörleri kapsıyor. Özellikle belirli alanlarda uzmanlaşmış çalışanlara yönelik talebin öne çıktığı belirtiliyor.

Sağlık ve eğitim alanlarında personel açığı büyüyor

Lüksemburg'da sağlık ve sosyal hizmetler alanındaki çalışan ihtiyacı dikkat çekiyor. Ülkenin acil personel aradığı meslekler arasında şunlar bulunuyor:

Hemşireler ve tıbbi teknisyenler

Hastanelerde, huzurevlerinde ve evde bakım hizmetlerinde çalışan bakıcılar

Sosyal hizmet uzmanları

Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan eğitimciler ve yöneticiler

Çocuklar ve özel ihtiyaçları olan kişilerle çalışan uzmanlar

Bankacılık ve bilişim sektöründe uzman aranıyor

Lüksemburg'un güçlü finans sektörü de nitelikli çalışanlara ihtiyaç duyuyor. Finans ve bankacılık alanında aranan meslekler arasında finansal analistler, ekonomistler, muhasebeciler, denetçiler ve bankacılık danışmanları bulunuyor.

Kredi risk değerlendirme uzmanları, yatırım fonu yöneticileri, vergi danışmanları ve bankacılık sektöründe çalışan hukuk uzmanları da ihtiyaç duyulan meslekler arasında yer alıyor.

Bilişim sektöründe ise programcılar, yazılım mühendisleri, siber güvenlik uzmanları, ağ ve veri tabanı yöneticileri ile veri işleme mühendislerine yönelik talep öne çıkıyor.

Mühendisler ve zanaatkarlar için de fırsatlar var

İş gücü açığı yalnızca ofis işlerinde değil, sanayi, inşaat ve teknik mesleklerde de kendini gösteriyor.

Lüksemburg'da aranan çalışanlar arasında çatı ustaları, güneş paneli montajcıları, oto boyacıları, endüstriyel mekanikçiler ve elektromekanik teknisyenler bulunuyor.

Mühendislik alanında ise robotik, biyoteknoloji, havacılık, yenilenebilir enerji, araştırma ve geliştirme ile kalite kontrol uzmanlarına ihtiyaç duyuluyor.

AB dışından gelecek çalışanlar hedefleniyor

Yerel işverenlerin uzun süredir yeterli sayıda çalışan bulmakta zorlanması, yurt dışından işçi alımını kolaylaştıran düzenlemenin önünü açtı. Hızlandırılmış prosedür, özellikle Avrupa Birliği dışından gelecek çalışanları kapsıyor.

Dnevno'nun haberine göre, Hırvatistan gibi AB üyesi ülkelerin vatandaşları Lüksemburg'da çalışmak için çalışma izni almak zorunda değil. Yeni düzenleme ise AB dışından gelecek işçiler açısından önem taşıyor.

Belirlenen 20 meslek grubu, Lüksemburg'da hangi alanlarda çalışan ihtiyacının yoğunlaştığını ortaya koyarken, ülkenin nitelikli iş gücü açığını kapatmak için yurt dışına yöneldiğini gösteriyor.