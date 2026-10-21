Avrupa’nın en yüksek yaşam standartlarına sahip, en zengin ülkelerinden biri olan İsviçre, tarihinin en büyük iş gücü krizleriyle karşı karşıya kalınca kapılarını Türklere açtı. Ülke, kronikleşen personel açığını kapatmak amacıyla tam 85 bin yabancı işçi alımı yapmaya hazırlanıyor. Üstelik bu dev fırsat sadece Avrupa Birliği vatandaşlarını değil, gerekli kriterleri sağlayan Türk vatandaşlarını da kapsıyor. Mesleğe ve tecrübeye göre değişiklik gösteren aylık maaşlar ise 3.500 euro ile 6.500 euro (194 bin 936 TL- 362.024 TL) arasında değişiyor.

YIL SONUNA KADAR 365 BİN KİŞİ İŞE ALINACAK

İsviçre yetkilileri, ülkedeki nüfusun hızla yaşlanması ve özellikle sağlık sektöründeki doktorların dörtte birinin 60 yaş üzerinde olması nedeniyle dev istihdam projesinin düğmesine bastı. Mevcut açığın sadece yerel kaynaklarla karşılanamayacağını belirten uzmanlar, şu an 85 bin seviyesinde olan boş pozisyon sayısının yıl sonuna kadar 365 bine kadar yükseleceğini belirtti.

TÜRKLER İÇİN HANGİ SEKTÖRLERDE FIRSAT VAR?

Ülke hem yüksek nitelikli uzmanlara hem de saha çalışanlarına geniş imkanlar sunuyor. Sağlık alanında doktor, hemşire ve hasta bakıcı ihtiyacı doğarken, teknoloji alanında da yazılımcılar, IT uzmanları aranıyor. Öte yandan inşaat, makine ve elektrik mühendisleri için de çok sayıda boş kontenjan ayrıldı. Bunun yanı sıra lojistik ve teknik tarafta şoförler, vasıflı ustalar, turizm sektöründe otel ve restoran personeli ile uzman satış elemanları ve ev hizmeti çalışanları da en çok aranan profiller arasında bulunuyor.

BAŞVURU SÜRECİ VE ARANAN ŞARTLAR BELLİ OLDU

Türk vatandaşlarının İsviçre’de çalışabilmesi için öncelikle ülke merkezli bir şirketten iş teklifi alması gerekiyor. Şirket kabul kararının ardından çalışan adına İsviçre Göç Dairesi’ne çalışma izni başvurusu yapıyor. Ardından çalışılacak bölgeye göre Almanca, Fransızca veya İtalyanca dillerinden en az birini bilmek gerekiyor. İsviçre’deki ilanlara ulaşmak ve özgeçmiş göndermek isteyenler ise Adecco İsviçre gibi uluslararası insan kaynakları ajansları, jobs.ch platformu veya LinkedIn üzerindeki ilanlar üzerinden başvurabiliyor.