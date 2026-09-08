Almanya ve Avrupa'nın önde gelen bağımsız güneş enerjisi üreticileri arasında yer alan Enerparc AG, finansal darboğazı aşmak için mahkemeye başvurdu. Hamburg Bölge Mahkemesi, yaklaşık 700 çalışanı bulunan dev şirket için önleyici iflas sürecini resmen başlattı.

GEÇİCİ İFLAS YÖNETİCİSİ GÖREVLENDİRİLDİ

Hamburg Bölge Mahkemesi kararı doğrultusunda BRL hukuk firmasından avukat Stefan Denkhaus geçici iflas yöneticisi olarak görevlendirildi. Başlatılan hukuki süreç kapsamında, şirket bünyesinde çalışan yaklaşık 700 personelin üç aylık maaşlarının güvence altına alınacağı bildirildi.

BAŞVURU YALNIZCA ANA ŞİRKETİ KAPSIYOR

Resmi makamlardan edinilen bilgilere göre yürütülen süreç yalnızca Enerparc AG'yi kapsıyor. Şirketin bünyesinde bulunan iştirakler ve bağlı proje şirketleri ise bu iflas başvurusunun ve hukuki sürecin dışında tutuldu.

PORTFÖYÜNDE BİNDEN FAZLA PROJE BULUNUYOR

2008 yılında Hamburg'da kurulan Enerparc, büyük ölçekli arazi ve çatı tipi güneş enerjisi santrallerinde faaliyet gösteriyor. Şirket, Almanya ve diğer uluslararası pazarlarda toplamda yaklaşık 6,6 GW kapasiteye sahip 1.000'den fazla güneş enerjisi projesi geliştirirken, bu projelerin bir bölümünü kendi portföyü kapsamında işletmeye devam ediyor.

İFLAS ÖNCESİ 1 MİLYAR EUROLUK FİNANSMAN SAĞLANMIŞTI

Süreçten kısa süre önce şirket, güneş enerjisi ve batarya enerji depolama portföyünü genişletmek amacıyla 1 milyar euroluk dev bir finansman paketi temin etmişti. Söz konusu paket; 500 milyon euroluk ikincil kredi ile 500 milyon euroya kadar artırılabilecek uzun vadeli proje finansmanından oluşuyordu. Mahkeme tebligatında iflas işlemlerine yol açan gerekçelere dair henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.