Fransa'nın Puy-de-Dôme bölgesinde yer alan Ambert kasabası, azalan nüfusuna karşı dikkat çeken bir adım attı. Kasaba yönetimi, bazı evleri sembolik bir ücret olan 1 Euro karşılığında kiraya sunuyor. Kiracıların ise proje kapsamında evlerin restorasyonunu üstlenmesi ve en az üç yıl boyunca burada yaşamayı taahhüt etmesi gerekiyor.

Fransa’nın Puy-de-Dôme bölgesindeki Ambert kasabası, dikkat çeken bir projeyle gündem geldi. Yerel yönetim, 5 yıllık kalkınma planı kapsamında başlattığı girişimle bazı evleri sembolik olarak aylık 1 Euro karşılığında kiraya veriyor.

Proje kapsamında, kiracıların evleri restore etmeyi taahhüt etmesi ve en az üç yıl boyunca bölgede ikamet etmesi gerekiyor. Bu şartlarla birlikte hem kasabanın nüfus kaybının önüne geçilmesi hem de yerel ekonominin hareketlenmesi hedefleniyor.

Yaklaşık 6.500 kişinin yaşadığı Ambert, Paris gibi kalabalık ve pahalı merkezlerden uzaklaşıp daha sakin ve erişilebilir bir yaşam arayanlar için alternatif sunuyor. Kasaba, Lyon’a 134 kilometre, Bordeaux ve La Rochelle’e ise yaklaşık 475 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Fransa’da daha önce de benzer adımlar atılmıştı. 2019 yılında Picardie bölgesindeki bazı köyler, nüfus artışı sağlamak için taşınmak isteyenlere 5 bin Euro’ya kadar teşvik vermişti.