Polonya devleti destekli petrol devi Orlen, iştiraki Orlen Trading Switzerland (OTS) üzerinden yürüttüğü Venezuela merkezli ham petrol alım sürecinde 1,6 milyar zloti (yaklaşık 400 milyon dolar) tutarında devasa bir finansal kayıpla sarsıldı.

Polonya medyasında "paranın kripto varlıklar içinde eritilmesi" şeklinde nitelendirilen olayda, tedarik edilemeyen petrol için ödenen yüksek meblağların Dubai merkezli aracılar üzerinden izi sürülemez kripto paralara çevrildiği iddia ediliyor.

Skandala giden süreç, ABD’nin Venezuela petrolüne uyguladığı yaptırımları 2023 sonu ile 2024 başı arasındaki dönemde geçici olarak hafifletmesiyle başladı. Orlen, oluşan bu hukuki pencereden yararlanarak ham petrol sevkiyatı sağlamak amacıyla Dubai’de kayıtlı iki aracı şirketle masaya oturdu.

Şirket kayıtlarına göre Hannon International Middle East DMCC üzerinden yaklaşık 230 milyon dolar, Horizon Global üzerinden ise 100 milyon doları aşkın ön ödeme transferi gerçekleştirildi.

WASHİNGTON YAPTIRIMLARI SIKILAŞTIRDI, PETROL GELEMEDİ

Ancak Washington yönetiminin Nisan 2024 itibarıyla yaptırım rejimini yeniden sertleştirmesi, planlanan ham petrol sevkiyatlarını tamamen durdurdu. Yasal engeller nedeniyle teslimatı gerçekleştirilemeyen petrol için yapılmış devasa ön ödemelerin akıbeti belirsizliğini korurken, Orlen bünyesinde yalnızca karşılığı bulunmayan sevkiyat belgeleri kaldı.

Polonyalı savcıların yürüttüğü soruşturmaya göre toplam 400 milyon dolarlık bilançonun içinde, teslimat alamayan ancak limanlarda yükleme yapmadan günlerce bekletilen tankerlerin demuraj (bekleme/rötar) masrafları da yer alıyor.

KRİPTO PARALARA DÖNÜŞTÜRÜLEREK İZ KAYBETTİRİLDİ

Soruşturma makamları, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'nın halihazırda uluslararası finansal yaptırımları aşmak için Tether (USDT) gibi sabitleştirilmiş kripto para birimlerini yoğun şekilde kullandığına dikkat çekti.

Dubai’deki aracılara yönlendirilen milyonlarca doların hızlı bir şekilde kripto varlıklara çevrilerek finansal takipten kaçırıldığı ve fonların tamamen eritildiği ileri sürülüyor.

ESKİ YÖNETİCİLER AĞIR CEZALARLA YARGILANIYOR

Polonya yargısı skandalın peşini bırakmıyor. Olayda ihmali ve görevi kötüye kullanma şüphesi bulunan üç eski Orlen yöneticisi hakkında dava açıldı. Kurum yetkilerini kötüye kullanmak ve devasa kamu zararından sorumlu tutulmakla suçlanan eski üst düzey yöneticilerin, yargılama sonucunda 25 yıla kadar hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.