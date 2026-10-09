İtalya'da nüfusu azalan kasaba ve köyleri yeniden canlandırmak amacıyla başlatılan "1 Euro'ya Ev" programı, 2026 yılında da yeni katılımcı belediyelerle sürdürülüyor. Emlak platformu Idealista'nın verilerine göre, terk edilmiş binaları ekonomiye kazandırmayı hedefleyen proje kapsamında mülkler 1 Euro (güncel kurla yaklaşık 55,33 Türk Lirası) sembolik bedelle satışa sunuluyor.

PROGRAM ŞARTLARI VE MÜLK EDİNMESİ

Program kapsamında mülk sahibi olmak isteyen alıcıların, belirlenen süreler içerisinde restorasyon taahhüdünü yerine getirmesi ve belirli bir teminat mevduatı yatırması gerekiyor. Yenileme şartları, yatırım tutarları ve başvuru kriterleri belediyeden belediyeye değişiklik gösteriyor.

BÖLGELERE GÖRE KATILIMCI YERLEŞİM YERLERİ

Kuzey İtalya: Aosta Vadisi'nde İsviçre sınırına yakın Oyace köyünün yanı sıra Ligurya bölgesindeki Pignone ve Triora öne çıkan yerleşimler arasında bulunuyor. Milano'da ise geleneksel 1 Euro programından farklı olarak 'Reinventing Cities' adıyla kentsel yenileme projeleri yürütülüyor.

Orta İtalya: Abruzzo bölgesinde Casoli ile Santo Stefano di Sessanio, Lazio'da Roma'ya yakın konumdaki Maenza ve Patrica, Toskana'da ise Montieri ile Fabbriche di Vergemoli programa dahil olan kasabalar arasında yer alıyor.

Güney İtalya: Puglia bölgesinde Biccari ve Candela, Basilicata'da Laurenzana, Campania bölgesinde ise Altavilla Silentina ile Zungoli projeyi uygulayan merkezler arasında gösteriliyor.

İtalyan Adaları: Nüfus kaybının yoğun yaşandığı Sicilya'da Mussomeli, Sambuca, Gangi ve Etna eteklerindeki Castiglione di Sicilia öne çıkıyor. Sardinya'da ise Ollolai ve Bonnanaro köyleri program kapsamında yer alıyor.

UYGULAMA SÜRECİ VE BÜROKRATİK ZORLUKLAR

Programdan faydalanarak İngiltere'nin Londra kentinden Sicilya'daki Mussomeli kasabasına taşınan George Laing, konut kredisiz ev sahibi olma imkanının süreci cazip kıldığını, ancak İtalyanca bürokrasi ve restorasyon süreçlerinde muhtelif zorluklarla karşılaşıldığını aktardı.

Uzmanlar, satın alma maliyetinin düşük görünmesine rağmen yenileme masrafları, yasal yükümlülükler ve yerel bürokrasi süreçleri nedeniyle adayların ilgili belediyelerin resmi kanallarından güncel şartları incelemeleri gerektiğini bildirdi.