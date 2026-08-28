İtalya'nın Norma kasabası, tarihi merkezindeki terk edilmiş binaları yeniden canlandırmak ve nüfus kaybını önlemek amacıyla sembolik fiyatla gayrimenkul satış programı başlattı.

1 EUROLUK EV SATIŞ PROGRAMININ ŞARTLARI NELERDİR?

Program kapsamında sunulan mülkler oturmaya hazır durumda bulunmuyor. Sembolik 1 euroluk tutarın ötesinde alıcıların kapsamlı bir restorasyon projesi hazırlaması ve inşaat çalışmalarını belediyenin belirlediği zaman planı dahilinde tamamlaması gerekiyor. Noter masrafları, tapu harçları ve diğer idari giderlerin tamamı alıcı tarafından karşılanırken, yenileme süreci bitene kadar belediye yönetimi tarafından iade edilmek üzere maddi bir teminat bedeli de talep edilebiliyor.

NORMA KASABASI NEREDE YER ALIYOR VE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Latina ilinde, deniz seviyesinden yaklaşık 400 metre yükseklikte konumlanan Norma kasabası; Pontin Ovası ile Tiren Denizi manzarasına sahip bulunuyor. Antik Norba kentinin tarihi mirasını barındıran kasaba; Latina'ya 15, Sermoneta'ya 12 ve Circeo Milli Parkı'na 40 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

İdari şartları karşılayan ve restorasyon bütçesini üstlenebileceğini kanıtlayan farklı ülkelerden tüm adaylar programa başvuru yapabiliyor. Yetkililer, alıcılar için asıl maliyetin sembolik satış bedeli değil, tarihi binanın fiziksel durumuna bağlı olarak değişen yenileme harcamaları olacağını vurguluyor.