Fransız basınında yer alan haberlere göre, hafta boyunca etkili olan Austen ve Boelo fırtınaları nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde elektrik altyapısı zarar gördü.

Enedis elektrik şirketinden yapılan açıklamada, Normandiya ve Bretonya’da yaklaşık 59 bin hanede elektrik kesintisinin sürdüğü belirtildi. Şirketin ve iş ortaklarının toplam 2 bin 600 personelinin onarım çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

FIRTINA BİNLERCE HANEYİ ETKİLEDİ

Austen Fırtınası’nın en etkili olduğu dönemde Fransa genelinde yaklaşık 288 bin hanede elektrik kesintisi yaşandı. Fırtına nedeniyle 23 Ekim’de ülkenin 23 vilayetinde alarm seviyesi turuncuya yükseltildi.

Fırtına, ulaşımda da aksamalara yol açtı. Île-de-France, Normandiya ve Bretonya bölgeleri ile Hauts-de-France vilayetinde demir yolu seferlerinde ciddi aksamalar yaşandı. Fransa ile İngiltere arasındaki deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi.

YANGINDA YARALANANLAR VAR

Morbihan vilayetinde fırtınanın elektrik altyapısına zarar vermesi sonucu dört ayrı noktada yangın çıktı. Finistère vilayetinde ise fırtınanın neden olduğu kazalarda üç kişi hafif yaralandı.

Yetkililer ve elektrik şirketinin ekipleri, kesintilerin giderilmesi ve enerji arzının yeniden sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.