Orta Çağ mimarisi, taş evleri ve orman yollarıyla dikkat çeken Pignone ve Triora kasabaları, "1 Euro’ya Ev" projesine dahil edilerek yatırımcılara açıldı. Program, sadece binaların yenilenmesini değil, aynı zamanda yerel toplumsal hayatın canlandırılmasını amaçlıyor.

YEŞİL BİR VADİDE OLAN SAKLI CENNET

Dünyaca ünlü Cinque Terre bölgesinin hemen arkasında, yeşil bir vadide konumlanan Pignone, tarımsal geçmişi ve değirmenleriyle biliniyor. Kitlesel turizmin dışında kalan köyde, Vara Nehri boyunca sıralanan ve belediye tarafından satışa sunulan kırsal binaların restore edilmesi bekleniyor. Yetkililer, projeye katılacak kişilerin yılın büyük bölümünü burada geçirerek yerel kültüre entegre olmalarını şart koşuyor.

"CADI KASABASI"NDA RESTORASYON FIRSATI

Arjantin Vadisi’nde yer alan ve İtalya’nın en güzel yerleşim yerlerinden biri kabul edilen Triora, Gotik mimarisi ve 16. yüzyıla dayanan tarihiyle öne çıkıyor. 1587-1589 yılları arasındaki cadı davalarıyla tanınan kasaba; karanlık taş yapıları, dar sokakları ve yüksek evlerden oluşan labirent ağıyla dikkat çekiyor. "Cadılar Şehri" olarak bilinen kasabadaki sembolik satışlar, tarihi kimliğin korunması ve fiziksel gerilemenin durdurulması amacıyla yürütülüyor.

YATIRIMCILAR İÇİN TADİLAT ZORUNLULUĞU

Sembolik bedelle satışa sunulan bu binalar için alıcıların uyması gereken katı kurallar bulunuyor. Satın alınan evlerin tamamı önemli derecede tadilat gerektiren eski yapılardan oluştuğu için, hak sahiplerinin belirli bir süre içinde restorasyon çalışmalarını tamamlama taahhüdü vermesi gerekiyor. Bu yatırımın karşılığında malikler, İtalya’nın tarihi ve doğal mirasının bir parçası olma imkanına sahip oluyor.