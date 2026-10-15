UEFA Konferans Ligi randevusu öncesinde Hırvatistan'ın Split kentinde tansiyon tavan yaptı. Hajduk Split'in radikal taraftar grubu "Torcida" üyesi yaklaşık 150 kişilik grup, emniyet güçlerinin koruması altındaki Ajax taraftarlarının bulunduğu noktaya organize bir baskın düzenledi.

Gece geç saatlerde kentin merkezinde yaşanan çatışmada taraflar birbirlerine meşaleler ve yabancı maddeler fırlattı. Şiddet olaylarının yayılmasını önlemek amacıyla polis ekipleri sahile çıkan ana caddeleri trafiğe ve yaya geçişine kapatarak barikat kurdu. Emniyet yetkilileri, sert müdahalelerin ardından kamu düzeninin yaklaşık 15 dakika içinde yeniden sağlandığını ve olaylara karışan 57 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İKİ GECEDE 89 GÖZALTI

Split'teki gerilim sadece maç gecesiyle sınırlı kalmadı; iki kulübün taraftarları salı gecesi de sokaklarda karşı karşıya geldi. Kent genelinde yürütülen operasyonlar ve aramalarda ele geçirilen malzemeler, taraftarların çatışmaya hazırlıklı geldiğini gözler önüne serdi.

Karşılaşmadan iki gün önce başlayan gerginlikte emniyet güçleri, 19'u yabancı uyruklu ve 13'ü Hırvat vatandaşı olmak üzere 32 holiganı gözaltına aldı. Taraftarların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda kesici alet (bıçak), taş, piroteknik yanıcı maddeler, boks eldivenleri ile sokak kavgalarında kullanılmak üzere özel hazırlanmış sert cisimler bulundu.

Olayların ardından Hırvat emniyeti güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Karşılaşma öncesinde taraftar gruplarının toplanma alanlarında ve stadyum çevresinde denetimlerin artırıldığı, olası yeni provokasyonlara karşı sıfır tolerans uygulanacağı bildirildi.