Şehrin en işlek metro istasyonlarından birinden çıktığınız an, Avrupa’da olduğunuzu tamamen unutturan bir tablo sizi karşılıyor. Cadde boyunca yan yana dizilen fırınlar, kasaplar, tıp merkezleri, noterler ve avukatlık büroları tamamen Türkçe tabelalarla hizmet sunuyor. 1960'lı yıllarda işçi göçüyle başlayan yolculuk bugün öyle bir boyuta ulaşmış durumda ki sokaktaki ATM'lerden market alışverişine kadar her iş ana dilde çözülüyor; semtte yaşayan binlerce kişi tek bir kelime dahi dil öğrenme ihtiyacı hissetmeden 40 yılı geride bırakıyor.