Portekiz, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki ülke vatandaşlarına yönelik uyguladığı D7 oturum vizesi programı kapsamında, kendi mali kaynaklarıyla geçinebilen kişilere yasal ikamet hakkı tanımayı sürdürüyor. Ülke mevzuatı doğrultusunda 2026 yılı için belirlenen asgari gelir kriterlerini sağlayan yabancılar, doğrudan çalışma şartı aranmaksızın Portekiz'de oturum izni alabiliyor.

PORTEKİZ D7 VİZESİ İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Portekiz Dışişleri Bakanlığı Ulusal Vize Portalı kayıtlarında "Emeklilerin, din görevlilerinin ve kendi gelirleriyle geçinen kişilerin ikametini sabitlemeye yönelik oturum vizesi" olarak tanımlanan D7 programı, düzenli ve belgelenebilir geliri olan üçüncü ülke vatandaşlarına hitap ediyor.

Programa dahil olabilmek için başvuru sahiplerinin Portekiz'de herhangi bir sosyal yardıma ya da yerel istihdama ihtiyaç duymadan yaşamlarını sürdürebilecek mali yeterliliğe sahip olmaları gerekiyor. Türk vatandaşlarının da yararlanabildiği bu vize türü, gerekli kriterleri sağlayan adaylara uzun dönemli yasal ikamet imkanı veriyor.

AİLELER İÇİN ASGARİ GELİR TUTARI

Portekiz mevzuatında aranan finansal yeterlilik seviyesi, ülkede uygulanan resmi brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Temel kriter çerçevesinde ilk yetişkin başvuru sahibinin Portekiz asgari ücretinin yüzde 100'üne denk gelen bir geliri belgelemesi şart koşuluyor. Bu kapsamda 2026 yılı için tek kişi bazında aranan alt sınır aylık 920 euro, yani yaklaşık 51 bin TL olarak uygulanıyor.

Yıllık bazda 11 bin 40 euroya karşılık gelen bu meblağ, aile üyelerinin başvuruya dahil edilmesi durumunda kademeli olarak yükseliyor. Başvuru dosyasına eklenecek ikinci yetişkin için tutara yüzde 50 artışla aylık 460 euro ilave edilirken, 18 yaş altındaki her çocuk için tutar yüzde 30 artışla aylık 276 euro yükseliyor.

BANKA HESABINDAKİ TOPLU PARA YETERLİ OLUYOR MU?

Vize inceleme sürecinde yetkili makamlar yalnızca banka hesabında bulunan toplam bakiyeyi yeterli bir kriter olarak kabul etmiyor. Başvuru sahibinin gösterdiği gelir tutarının düzenli aralıklarla hesaba yattığının, yasal yollardan elde edildiğinin ve gelecekte de kesintisiz devam edeceğinin resmi evraklarla kanıtlanması zorunlu tutuluyor.

Gelir yeterliliğinin yanı sıra adayın Portekiz sınırları içerisinde kalacağı süre boyunca nerede barınacağını gösteren noter onaylı kira sözleşmesi veya tapu tescil belgeleri de dosyanın incelenmesinde belirleyici rol oynuyor.

GEÇERLİ SAYILAN DÜZENLİ PASİF GELİR TÜRLERİ

D7 oturum vizesi mevzuatı, aktif fiziksel emek harcamadan elde edilen düzenli kazanç kalemlerini esas alıyor. Yetkili kurumlar tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda; emekli maaşları, gayrimenkul kira gelirleri, şirket hisselerinden doğan kâr payları ve temettüler geçerli gelir kaynakları arasında yer alıyor.

Bunun yanı sıra vadeli mevduat faizleri, yatırım fonu getirileri ve fikri mülkiyet haklarından sağlanan telif kazançları da resmi kurumlarca onaylanmış dökümlerle belgelenmek kaydıyla geçerli finansal kaynak sayılıyor.

ÇALIŞMA HAKKI VE BAŞVURU PROSEDÜRÜ

D7 vizesi kendi kazancıyla geçinebilecek kişilere yönelik bir mekanizma olduğundan, başvuru sahiplerine ilk etapta doğrudan bir iş yerinde çalışma hakkı tanınmıyor. Portekiz'de bir işverene bağlı olarak maaşlı çalışmak veya şahsi bir ticari girişim kurmak isteyen yabancıların, Portekiz Göç ve İltica Ajansı (AIMA) tarafından yürütülen çalışma izinli oturum süreçlerine ayrı olarak müracaat etmesi gerekiyor. Söz konusu gelir ve ikamet şartlarını eksiksiz sağlayan Türk vatandaşları, Portekiz konsoloslukları ve yetkili vize başvuru merkezleri üzerinden resmi işlemlerini başlatabiliyor.