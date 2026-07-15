2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere’nin Arjantin’i elemesi durumunda, Avrupa’dan iki takım Pazar günü Dünya Şampiyonluğunu için mücadele edecek. Tüm Avrupa’nın gözü bu mücadelede olacak. New Jersey eyaletine bağlı MetLife Stadyumu’nda futbolun yeni kralı belli olurken, stadyuma yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan New York’ta da farklı bir spor dalında, ‘devrim’ görüşmeleri yapılacak. NBA yönetimi, NBA Europe projesi kapsamında kendilerine sunulan franchise tekliflerini değerlendirmek için bazı yatırımcılarla önemli toplantılar gerçekleştirecek.

NBA ve FIBA tarafından Ekim 2027’de hayata geçirilmesi planlanan NBA Europe projesi için artık son viraja girildi. Düzenlenen basın toplantısında konuşan NBA Başkanı Adam Silver, NBA Europe projesiyle ilgili, tam da umdukları noktada olduklarını söylerken, “Avrupa'daki birçok şehirden, hatta teklif vermeleri için davette bulunmadığımız farklı şehirlerden dahi son derece büyük bir ilgi gördük. Bugün Yönetim Kurulumuzla yaptığımız toplantıda da paylaştığımız üzere, bazı şehirler için teklifleri sonuçlandırma aşamasındayız. Teklif sürecine dahil olan Avrupalı paydaşların önemli bir kısmı, pazar günü oynanacak Dünya Kupası Finali için New York'ta olacak. Kendileriyle toplantılar gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki birkaç hafta içinde bu anlaşmaların bir kısmını sonuçlandırmayı ve ardından gerekli duyuruları yapmayı umuyoruz. Ama genel olarak, Avrupa genelinde basketbola gösterilen bu yoğun ilgiden ötürü çok memnunum” dedi.

10 YILDA 10 MİLYAR DOLAR KAYNAK

NBA Europe projesinin, NBA ve FIBA ortaklığında, yarı-açık lig statüsüyle Ekim 2027 tarihinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Ligde yer alması beklenen 12 kalıcı franchise’dan birine de İstanbul’u ev sahipliği yapması öngörülüyor. Türkiye’de ve yurt dışında yayınlanan raporlara göre, NBA Europe’un, ilk 10 yılda basketbol ekosistemine dağıtacağı toplam paranın 10 milyar doları bulması bekleniyor.

NBA Europe 12 kalıcı franchise’ın tamamı için 500 milyon dolar-1 milyar dolar aralığında değişen teklifler alırken, Londra ve Paris franchise’larında ise tekliflerin 1 milyar dolar barajının da üstüne çıktığı; hatta 31 Mart’ta verilen ilk tekliflerin ardından bazı yatırımcıların tekliflerini yüzde 100 oranında artırdığı iddia edilmişti.

Yayıncı platformda NBA izlenmeleri yıllık bazda yüzde 129 oranında artarken, büyük heyecana sahne olan NBA Finalleri de Avrupa’da 2016 yılından bu yana en çok izleyici çeken final serisi oldu. Diğer yandan gelen ilk NBA Europe dedikodularına göre, Ekim 2027’de başlayacak ligin şampiyonu, EuroLeague’in son şampiyonu Olympiakos’un aldığı ödülün 3 katından fazla bir gelire sahip olabilir. Son 10 yılda 5 milyar doların üzerinde zarar eden Euroleague takımlarının, lisans sözleşmelerini uzatmalarına rağmen NBA Europe’a ilgi göstermeye devam etmesinin en büyük nedenlerinden birinin bu gelir uçurumu olduğu iddia ediliyor.