Avrupa’nın yaklaşık 100 milyar euro değerindeki en büyük savunma projelerinden biri olan Geleceğin Muharebe Hava Sistemi (FCAS) programının sonlandırılmasının ardından, Alman savunma ve havacılık sanayii yeni bir altıncı nesil savaş uçağı projesi için düğmeye bastı.

Fransa ile yaşanan liderlik ve sanayi anlaşmazlıkları nedeniyle FCAS projesinin iptal edilmesinden günler sonra, Airbus liderliğindeki sekiz Alman savunma şirketi "Team Gen 6" adıyla yeni bir endüstriyel ittifak oluşturdu.

Airbus, Diehl Defence ve Hensoldt gibi sektör devlerinin yer aldığı bu yeni oluşum, hazırladıkları ortak planı Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Savunma Bakanı Boris Pistorius’un ofislerine resmi olarak sundu.

FRANSA DIŞINDAKİ ORTAKLARLA İŞBİRLİĞİ MESAJI

Berlin’de düzenlenecek ILA Havacılık Fuarı’nda resmiyet kazanması beklenen bu hamle, Alman sanayisinin Avrupa genelinde bağımsız bir savaş uçağı geliştirmeye hazır olduğu mesajını taşıyor. Almanya’nın 2030 yılına kadar planladığı 750 milyar avroyu aşan askeri modernizasyon bütçesinin de bir parçası olan bu girişim kapsamında, gelecekte FCAS'ın diğer ortağı İspanya, İsveçli Saab veya İngiltere liderliğindeki GCAP konsorsiyumu ile yeni ortaklıklar kurulabileceği belirtiliyor.

Savunma Bakanı Pistorius, 2040 sonrasına yönelik alternatif çözümler için aylardır çeşitli uluslararası paydaşlarla gizli görüşmeler yürüttüklerini doğrularken; iptal edilen FCAS projesinin insansız hava araçları ve sensörler gibi diğer ayaklarının akıbeti ise henüz belirsizliğini koruyor.