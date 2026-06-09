Almanya ve Fransa en iddialı savunma programı olan yeni nesil savaş uçağı projesini iptal etme kararı aldı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçen hafta Karadağ'daki zirvede bu kararı aldı.

İki lider savunma şirketleri arasındaki aylardır süren çıkmazı aşmanın imkansız olduğunu kabul etti. Merz bu yüzden projeyi daha fazla sürdürmeme kararı aldı.

Macron’un ofisi de Airbus ve Dassault Aviation şirketlerinin anlaşamamış olmasından büyük üzüntü duyduklarını açıkladı.

Bu karar Avrupa'nın en büyük savunma projesinin ana sütununu tamamen ortadan kaldırdı.

Sanayi rekabeti ve kontrol mücadeleleri yüzünden 'yeni nesil Avrupa savaş uçağı' hayali başlamadan sona erdi.

100 MİLYAR EUROLUK PROJE ÇÖKTÜ

100 milyar Euro'luk bu projenin çöküşü Batı askeri yetkililerinin Rusya tehdidine karşı uyarılar yaptığı bir döneme denk geldi.

ABD de Avrupa'nın yeniden silahlanması için baskıyı artırıyor. Askeri havacılık uzmanı Douglas Barrie bu olumsuz durumu değerlendirdi.

Barrie konuyla ilgili olarak "Bu gelişme Washington veya Moskova yönetimi için kesinlikle ideal bir sinyal niteliği taşımıyor" dedi.

Projenin sonlandırılması Alman sendikası IG Metall tarafından memnuniyetle karşılandı. Sendika Başkan Yardımcısı Jürgen Kerner kararı destekledi.

Kerner "Havacılık merkezi konumundaki Almanya’nın ve buradaki iş gücünün çıkarlarını gözeten bu zor ama gerekli karar için Friedrich Merz’e teşekkür etmek istiyorum" açıklamasını yaptı.

ELLERİNDE KALDI

İki ülke şimdi tamamen başarısız görünmemek adına sembolik bir çıkış yolu arıyor. Ana jet üretimi iptal edilse bile insansız hava araçları ve güvenli savaş bulutu gibi diğer sistemler geliştirilmeye devam edecek.

Bu ortak sistemler yine Gelecek Muharebe Hava Sistemi yani FCAS adı altında yürütülecek. Böylece Cumhurbaşkanı Macron tüm projenin öldüğünü ilan etmek zorunda kalmayacak.

Ancak bu durum Avrupa'nın onlarca yıllık yetersiz yatırımlardan sonra askeri kapasitesini yeniden inşa etme mücadelesi, daha şimdiden tıkanmaya başladı.

Ortaklığın bozulmasının arkasında fikri mülkiyet tartışmaları kadar iki ülkenin tamamen farklı askeri ihtiyaçları da yatıyor.

Fransa uçak gemisine inebilen ve nükleer kapasiteye sahip bir jet istiyordu. Almanya ise kendi hava kuvvetleri için bu tür özelliklere ihtiyaç duymuyordu.

Başbakan Merz zaten insanlı altıncı nesil bir savaş uçağı geliştirmenin ülkesi için mantıklı olup olmadığını sormuştu.

Yaşanan bu son ayrılık Fransa'nın 1980'lerde Eurofighter projesinden çekilme kararını hatırlattı.

Dassault ve Airbus arasındaki yıllar süren halka açık atışmalar Avrupa'nın ortak askeri geleceğinde derin bir çatlak daha yarattı.