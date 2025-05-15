Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, gönüllü asker sayısının yetersiz kalması halinde zorunlu askerliğin yeniden gündeme gelebileceğini açıkladı. Federal Meclis'te yeni hükümet döneminin ilk konuşmasını yapan Savunma Bakanı Pistorius, bu yıl içerisinde gönüllülük esasına dayalı yeni bir asker alım programı başlatacaklarını duyurdu. Ancak gönüllü katılımın beklentilerin altında kalması halinde zorunlu askerlik uygulamasının yeniden yürürlüğe girmesinin kaçınılmaz olabileceğine işaret etti:

"Başlangıçta gönüllülük temelinde ilerleyeceğiz. Amacımız gençleri ülkelerine hizmet etmeye teşvik etmek. Fakat yeterli başvuru olmazsa farklı seçenekleri değerlendirmemiz gerekecek."

Almanya, zorunlu askerliği 2011 yılında askıya almıştı. Ancak değişen güvenlik dengeleri ve jeopolitik riskler, Berlin'in askeri stratejilerini yeniden şekillendirmesine neden oluyor.

AVRUPA'DA ALARM ZİLLERİ

Pistorius'un çıkışı yalnızca askeri strateji değişimi değil, aynı zamanda Avrupa güvenlik mimarisi açısından da önemli bir sinyal. ABD'de Donald Trump'ın başkanlığı ve NATO'ya olan bağlılığı sorgulayan söylemleri, Almanya'yı ve kıtadaki birçok ülkeyi güvenlik konusunda kendi ayakları üzerinde durmaya zorluyor.

Bakan; Fransa, Birleşik Krallık ve Polonya ile birlikte Almanya'nın Avrupa güvenliğinde liderlik rolünü üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı: "Avrupa'nın güvenliği, öncelikle Avrupalıların sorumluluğundadır."

EN GÜÇLÜ ORDU HEDEFİ

Bundeswehr'in (Alman ordusu) halihazırda 181.500 kişilik aktif personele sahip olduğunu belirten Pistorius, 2031 yılına kadar hedeflenen 203 bin kişilik kadroya ulaşmanın hala uzak olduğunu dile getirdi.

Asker alımında 2025 başında yüzde 20'lik bir artış öngörüldüğünü aktaran bakan, buna rağmen mevcut personelin ülkenin güvenlik sorumluluklarını yerine getirmede yetersiz kalabileceğini belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de Federal Meclis'teki konuşmasında benzer bir vurguda bulunarak, yeni hükümetin savunma politikalarını desteklediğini söyledi ve "Avrupa'nın en güçlü ordusunu inşa etme" sözü verdi.