Avrupa'nın en kritik su kaynaklarından biri olan tarihi Tuna Nehri'nde aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle su seviyesi rekor düzeyde geriledi. Nehirdeki kuraklık, soğutma suyunu Tuna'dan sağlayan nükleer santraller ile hidroelektrik tesislerini felç ederken, kıta genelinde yüz binlerce kişiyi kapsayan devasa bir elektrik krizini de beraberinde getirdi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de nehir seviyesi hafta başında 10 santimetreye kadar düşerek 2018 yılında kaydedilen 33 santimetrelik tarihi rekoru geride bıraktı. Sıcaklıkların 38 dereceye kadar yükseldiği bölgede yakın zamanda belirgin bir yağış beklenmezken, rekor düşük su seviyeleri Macaristan'ın tek nükleer santrali olan Paks'ı kapanma noktasına getirdi.

SANAYİ KURULUŞLARINA TÜKETİM KISITLAMASI GETİRİLDİ

Reaktör soğutmasında Tuna’nın suyunu kullanan ve ülkenin elektrik üretiminin yaklaşık yarısını tek başına üstlenen Paks Santrali'nde günlük üretim, normaldeki 2 bin megavat seviyesinden 240 megavata kadar geriledi. Kriz üzerine Macaristan hükümeti, büyük sanayi kuruluşlarına tüketim kısıtlaması getirirken vatandaşlara tasarruf çağrısı yaptı ve elektrikli tren seferlerine saat kısıtlaması getirdi.

ROMANYA'DA AYNI KRİZİ YAŞIYOR

Benzer bir krizin yaşandığı Romanya'da ise ordu, Cernavoda Nükleer Santrali'ne su akışını artırabilmek için nehir yatağındaki kayaları 180 kilogram patlayıcı kullanarak havaya uçurdu.

Ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayan santralde düşük su seviyesi nedeniyle bir reaktör kapatılırken, ikinci reaktörün de durmasından endişe ediliyor.

Olası bir enerji krizinin önüne geçmek amacıyla hükümetin talebi doğrultusunda otomobil üreticileri Dacia ve Ford, 19 Ağustos'a kadar üretime ara verme kararı aldı. Sırbistan'da da nehirdeki çekilmeden nasibini alan ülkenin ana hidroelektrik santralinin kapasitesinin yalnızca yüzde 20'siyle çalışabildiği bildirildi.