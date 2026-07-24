İspanya'nın başkenti Madrid ve çevresinde etkili olan orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan edildi. Bölgede üç büyük yangının henüz kontrol altına alınamadığı bildirilirken, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi ihtimaline karşı tahliye seçeneği de değerlendiriliyor. İngiltere ise yangınlardan etkilenen bölgelere seyahat edilmemesi konusunda vatandaşlarını uyardı.

25 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Madrid'de yangının çevresindeki yerleşim yerlerinden tahliyeler başladı. 25 Bin kişinin tahliye edilerek bölgeden uzaklaştırıldığı aktarıldı.

İspanyol yayın kuruluşu RTVE'nin haberine göre, İspanya İçişleri Bakanlığı, Madrid ve çevresinde devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska'nın yangınlar nedeniyle bölgede "acil durum" ilan ettiği belirtildi.

Madrid bölge yönetimi tarafından yapılan değerlendirmede, yangınların mevcut durumunun "kritik" seviyede olduğu ifade edildi. Bölgede devam eden üç büyük yangının henüz kontrol altına alınamadığı aktarılırken, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşma ihtimaline karşı önleyici tedbirler kapsamında tahliyelerin gündeme gelebileceği kaydedildi.

İNGİLTERE'DEN VATANDAŞLARINA UYARI

İspanya'daki yangınlar nedeniyle İngiltere de vatandaşlarına yönelik seyahat tavsiyelerini güncelledi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Madrid ve Avila bölgelerinde devam eden orman yangınları nedeniyle vatandaşlarına uyarıda bulundu.

Bakanlık, İspanyol makamlarının Madrid ve Avila'nın bazı bölgelerinde yangınlar nedeniyle acil durum ilan ettiğini hatırlatarak, ülkenin iç kesimlerinde de başka orman yangınlarının bildirildiğini açıkladı.

İngiliz vatandaşlarından yangınlardan etkilenen bölgelerde yerel makamların ve acil durum ekiplerinin talimatlarına uymaları istendi. Bakanlık ayrıca vatandaşlarına, yangınların sürdüğü bölgelere seyahat etmekten veya bu bölgelerden geçmekten kaçınmaları çağrısında bulundu.