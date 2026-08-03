Başta Birleşik Krallık, Norveç ve İtalya olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinden İsveç'e yılda yaklaşık 3,86 milyon ton geri dönüştürülemeyen atık gönderiliyor. Atıkları gönderen ülkeler bertaraf hizmeti için ödeme yaparken, İsveç bu atıkları enerjiye dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor.

ÇÖPLERDEN ELEKTRİK VE ISI ÜRETİYORLAR

İsveç'te geri dönüştürülemeyen atıklar yüksek sıcaklıkta yakılarak enerjiye dönüştürülüyor. Yakma sırasında elde edilen elektrik ulusal şebekeye aktarılırken, ortaya çıkan ısı da merkezi ısıtma sistemi aracılığıyla milyonlarca kişiye ulaştırılıyor.

Ülkede her yıl üretilen toplam evsel ve sanayi atık miktarı 20 milyon tonu aşarken, bunun yakılmaya uygun olan önemli bir bölümü enerji geri kazanım tesislerinde değerlendiriliyor. Sistem sayesinde yaklaşık 1,2 ila 1,5 milyon hanenin merkezi ısıtması sağlanırken, üretilen elektrik de kullanılan hesaplama yöntemine bağlı olarak 250 bin ila 900 bin hanenin ihtiyacını karşılayabiliyor.

ÇÖP İTHALATI ENERJİ SİSTEMİNİN PARÇASI HALİNE GELDİ

İsveç'in yüksek geri dönüşüm oranı nedeniyle ülkede depolama sahalarına giden atık miktarı oldukça düşük seviyede bulunuyor. Buna karşın atıktan enerji üreten tesislerin kapasitesi daha yüksek olduğu için sistemin sürdürülebilir şekilde çalışması amacıyla Avrupa'dan düzenli olarak atık ithal ediliyor.

Uzmanlara göre bu model hem depolama alanlarına gönderilen çöp miktarını azaltıyor hem de fosil yakıt kullanımını düşürüyor. Atıkları gönderen ülkeler bertaraf maliyetinden kurtulurken, İsveç çöpleri enerjiye dönüştürerek hem gelir elde ediyor hem de elektrik ve ısı üretimini destekliyor.