Avrupa, Alp zirvelerinden Atlantik kıyısındaki volkanik tepelere kadar geniş bir yelpazede unutulmaz yürüyüş parkurları sunuyor. Uzmanlar; rotaların zorluk dereceleri, en uygun ziyaret zamanları ve karakteristik özelliklerini içeren kapsamlı bir seçki yayımladı. Hazırlanan rapor, hem profesyonel dağcılar hem de günübirlik doğa yürüyüşçüleri için alternatif güzergahları bir araya getirdi.

1. MONT BLANC TURU (FRANSA, İTALYA, İSVİÇRE)

Avrupa'nın en ünlü uzun mesafe rotalarından biri olan Mont Blanc Turu, toplam 170 kilometre uzunluğa sahip. Haziran ve eylül ayları arasında tercih edilen bu parkur, yedi ile on bir gün arasında tamamlanıyor. Orta zorluk seviyesindeki rota; dağ çayırları, buzul manzaraları ve üç farklı ülkenin mutfak kültürünü tanıma imkanı sunuyor. Bölgedeki teleferik ve otobüs ağları, rotanın belirli bölümlerinin günübirlik olarak tamamlanmasına da olanak sağlıyor.

2. PİCO DAĞI (AZORLAR, PORTEKİZ)

Portekiz'in en yüksek noktası olan Pico Dağı, ziyaretçilere volkanik kayalar üzerinde yürüme deneyimi vadediyor. Mayıs-ekim döneminde açık olan 8 kilometrelik parkur, yaklaşık 7-9 saatte tamamlanıyor. Yürüyüşçüler, tırmanış boyunca lav alanlarını gözlemleme ve açık havada komşu adalar Faial ile São Jorge'yi Atlantik Okyanusu üzerinden izleme fırsatı buluyor.

3. BEŞ GÖLLER TURU (ZERMATT, İSVİÇRE)

Matterhorn zirvesinin panoramik manzarasını sunan bu 11,3 kilometrelik rota, üç ile dört saatlik süresiyle "kısa ve etkileyici" kategorisinde yer alıyor. Haziran-eylül aylarında rağbet gören parkur; Stellisee, Grinzigesee, Grünsee, Moosgisee ve Leisee göllerini birbirine bağlıyor. Göllerin berrak yüzeyi, Matterhorn'un piramit şeklindeki silüetini yansıtarak bölgenin en çok fotoğraflanan manzarasını oluşturuyor.

4. MAVİ YOL (CİNQUE TERRE, İTALYA)

İtalyan Rivierası'nın engebeli arazisinde yer alan "Sentiero Azzurro" (Mavi Yol), Cinque Terre Milli Parkı içindeki beş tarihi köyü birbirine bağlıyor. Toplam 12 kilometre uzunluğundaki sahil yolu, mart-mayıs ve eylül-ekim aylarında en verimli dönemini yaşıyor. Uçurum kenarlarından kıvrılan yol, Akdeniz manzarası eşliğinde teraslı üzüm bağlarının arasından geçerek bir günde tamamlanabiliyor.

5. PLİTVİCE GÖLLERİ (HIRVATİSTAN)

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan milli park, turkuaz gölleri ve birbirine bağlı şelaleleriyle tanınıyor. Seçilen parkura göre 8 ile 18 kilometre arasında değişen rotalar, nisan-ekim döneminde ziyaret ediliyor. Ahşap platformlar üzerinden ilerleyen parkurlar, kolay geçilebilir yapısıyla her seviyeden yürüyüşçüye hitap ediyor. Hassas ekosistemin korunması amacıyla göllerde yüzmenin yasak olduğu bölge, yoğun orman yapısı ve kristal berraklığındaki sularıyla dikkat çekiyor.