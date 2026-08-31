Almanya'nın Renanya-Palatina eyaletinde yer alan ve yaklaşık 13 bin yıl önce devasa bir patlamayla çöken Laacher See Yanardağı'nın altında hareketlilik sürüyor.

Yaklaşık 500 Hiroşima bombası gücündeki o tarihi patlamada püsküren küller İsveç’ten İtalya’ya kadar geniş bir alana yayılmış ve Orta Avrupa'nın en büyük volkanik olaylarından biri gerçekleşmişti.

Son yıllarda Eifel dağlık bölgesinde yapılan hassas ölçümler, 13 bin yıl sonra bile bu devasa volkanik sistemin yeraltında aktif kalmaya devam ettiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Potsdam Helmholtz Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) ve diğer uzman kurumların yürüttüğü çalışmalarda, gölün 12 ila 14 kilometre altında yüzlerce mikrodeprem ve magmatik kökenli karbondioksit gazı çıkışları kaydedildi.

"Derin-Düşük-Frekanslı" (DLF) olarak adlandırılan bu sarsıntılar, yerkabuğunun altındaki magmatik akışkanların ve gazların yukarı doğru tırmandığını gösteriyor. Yeraltındaki magma odalarının yavaş yavaş dolduğuna işaret eden bu doğal süreçler, uzmanlar tarafından yanardağın gelecekte yeniden faaliyete geçebileceğinin en önemli kanıtları arasında değerlendiriliyor.

Euronews'te yer alan habere göre, buna karşın araştırmacılar, bölgede kısa vadede veya yakın gelecekte yıkıcı bir patlama riski görmediklerinin altını çiziyor. Magmanın yeryüzüne doğrudan yaklaştığını gösteren yüksek frekanslı deprem kümelerine henüz rastlanmaması ve sistemin doğası gereği magma odasının dolmasının tensel olarak tensel binlerce yıl sürmesi bu beklentiyi destekliyor.

Bilim insanları, tarihte üzeri 30 bin yıllık bir birikimle patlayan Laacher See'nin anlık bir tehdit oluşturmadığını ancak potansiyeli nedeniyle aralıksız olarak izlenmesi gerektiğini vurguluyor.