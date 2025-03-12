Brüksel mültecilere karşı sıkı önlemler alıyor. Avrupa'ya sığınan onbinlerce mültecinin "göç merkezlerine" yönlendirilmesi için önemli kararlar alındı.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen, “AB’nin geri dönüş politikası başarısız oldu” dedi ve bu durumun aşırı sağ partilerin yükselişine zemin hazırladığını belirtti. Almanya’nın başbakan adayı Friedrich Merz de göç politikasında sert önlemler vadetmişti.

Merz, son aylarda göçmenler tarafından gerçekleştirilen saldırıların ardından sınır kontrollerinin artırılmasını, sığınmacılara giriş yasağı getirilmesini ve sınır dışı işlemlerinin hızlandırılması gerektiğinin altını çizmişti.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ise toplu geri gönderme çağrısıyla seçimde yüzde 21 oy alarak ikinci sıraya yerleşti.

AB verilerine göre, Avrupa’da sınır dışı kararı verilen kişilerin yalnızca beşte biri kıtayı terk ediyor. Virkkunen, bu durumun AB vatandaşlarını, korunma hakkına sahip olan göçmenleri kabul etme konusunda daha isteksiz hale getirdiğini savundu.

Virkkunnen, “Net ve kararlı olmalıyız ancak bunu Avrupa’nın adalet ve temel haklar değerlerine bağlı kalarak yapmalıyız” dedi. 2024’ün ilk yarısında, AB’de sınır dışı edilme kararı verilenlerin yüzde 20’sini Cezayir, Fas ve Türkiye vatandaşları oluşturdu.

Yeni öneriye göre, bir AB ülkesinde alınan sınır dışı kararı tüm birlik çapında geçerli olacak. Böylece, göçmenlerin başka bir AB ülkesinde yeniden sığınma başvurusu yaparak sınır dışı işlemlerini geciktirmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

GÖÇ MERKEZLERİ KURULUYOR

Kimlik belgelerini imha ederek yetkililerle iş birliği yapmayan kişiler, iki yıla kadar gözaltında tutulabilecek. Planın en tartışmalı unsuru ise AB dışındaki geri dönüş merkezleri.

Komisyon, bu merkezlerin yalnızca AB veya üye devletlerle göç anlaşması olan ülkelerde kurulacağını ve uluslararası hukuk ile insan hakları standartlarına uygun olacağını vurguladı. Refakatsiz çocuklar ve aileler ise bu merkezlere gönderilmeyecek.

Brüksel, göçmenlerin doğdukları ülkelerine iadesi konusunda diplomatik baskıyı artırmayı planlıyor. 2024’ün ilk yarısında, sınır dışı edilmesine karar verilen AB dışı vatandaşların yüzde 20’si ülkelerine geri gönderildi. Bu oran, 2023 yılı boyunca gerçekleşen toplam iade oranına kıyasla hafif bir artış gösterdi.

AB Göç Komiseri Magnus Brunner sınır dışı işlemlerinin, AB’nin gerçekten korunmaya ihtiyacı olan mültecilere ev sahipliği yapabilmesi için şart olduğunu savundu. Brunner, “Bu sistem, burada kalma hakkı olmayan kişilerin suistimaline açık olduğu sürece sürdürülebilir olamaz” dedi.

Brunner, AB’nin planladığı geri dönüş merkezlerinin, İtalya’nın Arnavutluk’ta açmayı planladığı ve mahkemeler tarafından uluslararası hukuka aykırı bulunan gözaltı kamplarından farklı olacağını belirtti.

AB’nin yeni sisteminde, sığınma başvuruları reddedilen kişiler ancak yasal sürecin tamamlanmasının ardından bu merkezlere gönderilecek.

Teklifin yürürlüğe girebilmesi için üye ülkelerin ve Avrupa Parlamentosu’nun onayı gerekiyor. Brunner, sürecin hızlı ilerleyebileceğini düşünüyor.

Ancak Avrupa Parlamentosu’ndaki sol tabanlı milletvekilleri planı fazla sert bulurken, aşırı sağcı partiler yetersiz olduğu görüşünde.