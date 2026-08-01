İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Kuzey Afrika'daki İspanya toprağı olan özerk şehir Ceuta'ya bu hafta gerçekleşen kitlesel göçmen akınının kontrol altına alınması ardından, müttefiklerine ateş püskürdü.

İspanya'yı Schengen bölgesinden çıkarma çağrısı yapan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin krize verdiği yanıtı "bencil, kutuplaştırıcı ve hukuka aykırı" olarak nitelendiren Sanchez, sağcı Avrupalı liderlere yüklendi.

Sanchez, AB'nin üst düzey temsilcilerine gönderdiği mektupta, bazı Avrupa hükümetlerinin sergilediği tutumun Avrupa hukukuna, insani hukuka ve birlik ilkelerine aykırı olduğunu belirtti.

'CEHALET VE YALAN HABERLE YÖNLENDİRİLDİNİZ'

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez; Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve dönemsel başkanlığı yürüten İrlanda lideri Micheal Martin'e hitaben yazdığı mektupta ciddi endişelerini dile getirdi.

Sanchez, Cumartesi günü Bloomberg’in eline geçen ve AB’nin üst düzey temsilcilerine hitaben yazdığı mektupta, bazı Avrupa hükümetlerinin bu duruma verdiği tepkinin “sadece Avrupa hukuku, insani hukuk ve bizi bir arada tutan dayanışma ilkelerine aykırı olmakla kalmadığını” belirtti.

“Aynı zamanda Avrupa’nın uzun vadeli çıkarlarına ve en temel sağduyuya da aykırıdır” diye yazan Sanchez, “önyargı, yalan haberler, cehalet veya siyasi çıkarlar tarafından yönlendirilen” tepkilere ilişkin “ciddi endişesini” dile getirdi.

Sanchez mektupta, “Avrupa Birliği bu tür bencil, kutuplaştırıcı ve hukuka aykırı bir tepkiyi göze alamaz” diye yazdı.

AVRUPA'NIN TEPKİSİ SERT OLDU

Sanchez'in bu açıklamaları, bazı Avrupalı liderlerin gerekirse sınır kontrolleri uygulama ve hatta İspanya'nın Schengen bölgesindeki üyeliğini askıya alma yönündeki uyarılarının ardından geldi.

İspanya Başbakanı, hükümetinin 48 saatten kısa bir süre içinde sınırda tam kontrolü sağladığını, kapsamlı insani yardım sunduğunu, düzensiz geçen göçmenlerin neredeyse tamamını geri gönderdiğini ve kıta Avrupası'na yetkisiz geçişleri engellediğini vurguladı.

Öte yandan, aralarında Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya'dan Friedrich Merz'in de bulunduğu 22 AB lideri, aynı temsilcilere gönderdikleri mektupta içişleri bakanlarının olağanüstü toplanmasını talep etti.

Fransa'nın imzacısı olmadığı mektupta, kontrolsüz kitlesel geçişlere ve göçün araçsallaştırılmasına izin verilemeyeceği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Bu hafta Fas'tan Ceuta'ya deniz yoluyla yüzerek veya çitleri aşarak yaklaşık 50 bin belgesiz göçmenin girdiği, İspanyol El Pais gazetesine göre geçişler sırasında 67 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sanchez, göçmenlerin büyük çoğunluğunun Fas'a iade edildiğini belirtirken, Kuzey Afrika'daki İspanyol toprakları olan Ceuta ve Melilla üzerinden kıta Avrupası'na geçişin sınırlandırıldığı ifade edildi.