Anadolu’nun yüksek yaylalarında ve engebeli arazilerinde kendiliğinden yetişen, halk arasında çiriş otu (yabani pırasa) olarak bilinen bitki, son dönemde bilimsel araştırmalara konu olmasıyla birlikte iç ve dış pazarda yoğun ilgi görmeye başladı.

ULUSLARARASI TALP ARTIYOR

Tıp tarihinin önemli isimlerinden İbn-i Sina ve El-Biruni’nin eserlerinde de yer verdiği çiriş otu, yüksek oranda C vitamini, saponinler ve antioksidan bileşenler barındırıyor. Avrupa’da benzer türlerinin az bulunması nedeniyle uluslararası talebin arttığı belirtilen bitki, tıp çevrelerinde "doğal antibiyotik" ve "doğal kortizon" tanımlamalarıyla anılıyor.

SAĞLIĞA FAYDALARI

Yapılan incelemelere göre çiriş otunun öne çıkan özellikleri şunlar:

Vücut direncini artırarak enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.

Eklem ve romatizma şikayetlerinde, dokulardaki iltihabın azalmasına yardımcı olur.

İdrar söktürücü etkisiyle idrar yollarındaki birikintilerin atılmasını destekler.

UZMANLAR TÜKETİCİLERİ UYARDI

Bitki, hem mutfakta hem de geleneksel tedavi yöntemlerinde farklı şekillerde değerlendiriliyor.

Uzmanlar, doğada çiriş otuna benzeyen zehirli türlerin bulunduğuna dikkat çekerek bilinçsiz toplamaya karşı uyarıda bulundu. Bitkinin güvenilir satıcılardan temin edilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, hamilelerin ve hassas bünyeye sahip kişilerin kullanım öncesinde mutlaka uzman görüşü alması gerektiğini ifade etti.