Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS Zirvesi kapsamında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

'SİSTEMATİK HATALAR'

Avrupa’nın karşı karşıya olduğu siyasi, güvenlik ve ekonomik problemlerin arkasında Batılı küreselcilerin izlediği politikaların bulunduğunu savunan Putin, bu alanlarda yapılan “sistematik hataların” mevcut tabloya yol açtığını ifade etti.

'SAVAŞ HAMLESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLİR'

Putin’in açıklamalarında en dikkat çeken başlıklardan biri ise Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya asker gönderme ihtimali oldu. Bazı Avrupa ülkelerinde gündeme gelen bu seçeneğe ilişkin Moskova’nın tutumunu açıkça ortaya koyan Putin, Ukrayna’ya gönderilecek yabancı askerlerin Rusya tarafından doğrudan savaş hamlesi olarak değerlendirileceğini söyledi.