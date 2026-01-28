Savoie bölgesindeki Courchevel 1850'de yer alan Grandes Alpes Hotel'de salı akşamı saat 19.00'dan önce yangın çıktı. Fransız yerel basın organı Le Dauphiné Libéré'nin haberine göre, yangına 60'tan fazla itfaiyeci ve 42 araçla müdahale edildi. Alevlerin otelin çatısına yayılması, çevredeki binalar için de risk oluşturdu.

BİNADAKİ HERKES GÜVENLE TAHLİYE EDİLDİ

Otel yönetimi, bina içindeki herkesin güvenli şekilde tahliye edildiğini ve misafirlerin alternatif konaklama alanlarına yerleştirildiğini açıkladı. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

Savoie Valisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Courchevel 1850'de bulunan Grandes Alpes Oteli'nin çatısında yangın sürüyor. İtfaiye ekipleri olay yerinde" ifadelerini kullandı. Yetkililer ayrıca, acil durum araçlarının geçişini kolaylaştırmak için vatandaşlardan bölgeden uzak durmalarını istedi.

Savoie İtfaiye ve Kurtarma Servisi'nden Yarbay Emmanuel Viaud, yaptığı açıklamada şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını söyledi. Viaud, çatıda biriken yoğun kar nedeniyle duman tahliye noktalarının tespit edilmesinin zorlaştığını ve bu durumun yangının kontrol altına alınmasını güçleştirdiğini belirtti.