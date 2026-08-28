Fransa, İspanya ve Belçika’daki tren trafiğini anlık olarak takip etme imkânı sunan yeni sistem tanıtıldı. Yeni çevrimiçi platform TrainTracker24, Avrupa haritasına bir yenisini daha eklerken aktif sefer sayısından ortalama gecikme sürelerine, iptal edilen sefer oranlarından istasyon imkânlarına kadar pek çok kritik veriyi kullanıcılarla buluşturuyor.

Flightradar24 benzeri bir takip mantığıyla çalışan platform, Eurostar ve İtalya'nın yüksek hızlı tren servisi Frecciarossa gibi önemli hatların verilerini de kapsıyor. Her 20 saniyede bir güncellenen canlı sistem sayesinde kullanıcılar; tren numarasıyla özel arama yapabiliyor, gecikme sıralamalarını inceleyebiliyor ve altyapı filtrelerini kullanarak istasyonların anlık yolcu ve sefer durumunu gözlemleyebiliyor.

Euronews'te yer alan habere göre, temel özellikleri ücretsiz olarak sunulan uygulamanın geliştiricileri, açık veri kaynaklarından beslenen bu sistemin kısa süre içinde diğer Avrupa ülkelerine de yaygınlaştırılacağını belirtiyor.

Demiryolu ağlarındaki şeffaflık eksikliğini gidermek amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan platformun kurucusu Elric Battello, havacılık ve deniz taşımacılığındaki canlı takip imkânlarının artık tren yolculuklarında da standart hale geldiğini ifade ediyor.