TIME dergisi, 2026 yılı için Avrupa’nın öne çıkan seyahat rotalarını yayımladı. Liste, kıtanın farklı noktalarında yükselen destinasyonları ve değişen seyahat eğilimlerini ortaya koydu.

TARİH İLE MODERN YAŞAM İÇ İÇE

Seçkide, sürdürülebilir yaşam anlayışı ve kültürel çeşitliliğiyle öne çıkan Malmö dikkat çekerken, tarih ile modern yaşamın iç içe geçtiği Polonya da listede yer aldı. Çevre dostu yaklaşımı ve kültürel mirasıyla bilinen Guimaraes, öne çıkan destinasyonlar arasında gösterildi.

Birleşik Krallık’ta yer alan Devon ve Torquay ise edebiyat turizmiyle yeniden ilgi görmeye başlayan bölgeler arasında sıralandı. İtalya’da bulunan Dolomitler ve özellikle Cortina d’Ampezzo, doğa turizmi ve kış sporlarıyla listede öne çıkan diğer lokasyonlar oldu.

İSTANBUL LİSTEYE GİRDİ

Listeye Türkiye’den İstanbul da dahil edildi. Şehir, tarihi mirası ve modern yaşamın bir arada bulunduğu yapısıyla dikkat çeken destinasyonlar arasında gösterildi.