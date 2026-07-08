Uluslararası basketbol basınında yer alan haberlere göre, Avrupa basketbolunun en büyük genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen 17 yaşındaki Sırp oyuncu Nikola Kusturica'nın gelecek sezondan itibaren NCAA'de UCLA forması giymesi bekleniyor.

İddialara göre UCLA, Barcelona altyapısında yetişen genç yıldız için iki yıllık yaklaşık 12 milyon dolarlık bir NIL anlaşması hazırladı. Bu da yıllık yaklaşık 6 milyon dolarlık bir gelire karşılık geliyor. Başka bir ifadeyle Kusturica'nın henüz profesyonel seviyede düzenli forma giymeden kazanması beklenen ücret, bugün EuroLeague'in en yüksek maaşlı oyuncularının önemli bir bölümünün kazancıyla aynı seviyede. Resmi bir açıklama bulunmasa da, Avrupa basketbolunda son dönemin en dikkat çekici transfer süreçlerinden biri olarak gösterilen bu gelişme, kıtanın uzun yıllardır karşı karşıya olduğu yapısal bir sorunu da yeniden gündeme taşıdı.

Bugün Avrupa basketbolu genç yeteneklerini giderek güçlenen NCAA sistemine kaptırıyor. Amerikan kolejlerinin NIL modeliyle sunduğu milyonlarca dolarlık anlaşmalar, Avrupa kulüplerinin ekonomik olarak rekabet etmekte zorlandığı yeni bir piyasa oluşturmuş durumda.

AVRUPA'NIN KRONİK SORUNUNA YENİ ÇÖZÜM

Avrupa basketbolunun kronikleşen sorunlarından biri olarak gösterilen genç yetenek göçüne bugüne kadarki en kapsamlı çözüm önerisi ise NBA ve FIBA'nın ortak girişimi olan NBA Europe projesinden geldi.

Proje, yalnızca yeni bir lig kurmayı değil; finansal olarak sürdürülebilir bir yapı oluşturarak genç oyuncuların Avrupa'da kalmasını sağlayacak ekonomik koşulları oluşturmayı hedefliyor. Daha yüksek oyuncu maaşları, daha güçlü ticari fırsatlar ve kulüpler için daha sağlam bir gelir modeliyle Avrupa'nın yeni nesil yıldızlarının kariyerlerini kendi kıtalarında sürdürmeleri amaçlanıyor.

NBA Avrupa ve Orta Doğu Direktörü George Aivazoglou da Anadolu Ajansı'na geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, projenin en önemli hedeflerinden birinin Avrupa'nın genç yıldızlarını daha uzun süre Avrupa basketbolunda tutabilmek olduğunu söylemişti. Aivazoglou, "Bugün birçok genç Avrupalı oyuncu, Avrupa'da gelişimini sürdürebileceği net bir kariyer yolu göremediği için ABD'de üniversite seviyesindeki fırsatlara yöneliyor. Finansal açıdan güçlü, oyunculara daha yüksek gelir ve daha fazla ticari fırsat sunan bir lig oluşturarak, genç Avrupalı oyuncuların Avrupa'da kalmasını ve kariyerlerini burada geliştirmesini teşvik edeceğiz. Bunun da hem yeni nesil oyunculara hem de taraftarlara ilham vereceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

KUSTURICA TEK ÖRNEK DEĞİL

Kusturica bu dönüşümün ilk örneği değil. Son yıllarda Avrupa'nın en büyük genç yetenekleri de benzer yolu izledi. Barcelona altyapısından ayrılarak Kasparas Jakucionis, University of Illinois forması giydikten sonra 2025 NBA Draftı'nda 20. sıradan seçilerek Miami Heat kadrosuna katıldı. Benzer şekilde Egor Demin de Real Madrid altyapısından ayrılıp Brigham Young University'de geçirdiği sezonun ardından 2025 NBA Draftı'nda 8. sıradan Brooklyn Nets tarafından seçildi. Diğer bir örnek de Almanya’nın genç yıldızı Hannes Steinbach. Würzburg Baskets’te gösterdiği etkileyici performansın ardından, geçtiğimiz sezonun başında Washington Üniversitesi’nin NCAA takımı Washington Huskies’e transfer olan Steinbach, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen draftta da Charlotte Hornets tarafından 14’üncü sıradan seçildi.

HEDEF DONCIC MODELİ

Tüm bu örnekler NCAA'in artık Avrupa'nın en büyük genç yetenekleri için NBA'e giden en güçlü basamaklardan biri haline geldiğini ortaya koyuyor. Genç oyuncular için Avrupa'da kalmayı ekonomik açıdan daha cazip bir kariyer seçeneği haline getirmeyi hedefleyen NBA’in bu alanda ortaya koyduğu en güçlü örneklerden biri Luka Doncic. Henüz çok genç yaşlarda iki sezon boyunca Real Madrid forması giyen Doncic, EuroLeague şampiyonluğu yaşarken, Madrid taraftarlarına da unutulmaz anılar yaşatmıştı. NBA Europe'un hedefi, Avrupa'nın yeni nesil yıldızlarının da Doncic gibi kariyerlerinin daha uzun bir bölümünü Avrupa'da geçirebilmelerini sağlamak ve Avrupalı basketbolseverlere bu tür unutulmaz hikâyeleri daha fazla yaşatabilmek.