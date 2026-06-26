Dünya tarihinin en ölümcül sıcak hava dalgası Avrupa'yı pençesi altına aldı. Küresel ısınmanın etkisiyle ölümcül hale gelen "Ejder Sıcakları" Avrupa genelinde 2 binden fazla kişiyi öldürdü.

100 milyon kişiyi etkilenen sıcaklıklar, son belirlemelere göre Almanya'da hava sıcaklarının 43-44 dereceye yükselmesi beklenirken, Fransa'da 46 derece görüldü.

İngiltere'de ise sıcaklıklar 42 dereceye yükseldi. İngiliz ambulans servisi, bir günde en fazla ölümcül sağlık krizlerini yaşadıklarını duyurdu.

Avrupa'nın en sıcak noktası olan İspanya'da ise hava sıcaklıkları 40-41 derece arasında sabitlendi. Ancak kuru iklim, ülkeyi en ölümcül sıcak hava noktalarından biri haline getirdi.

Sıcakların ise sadece daha kötüye gitmesi bekleniyor. Bilim insanları, küresel ısınmanın etkisiyle "50 yıl önce tamamen imkansız olan sıcakların artık normal olacağını" açıkça söyledi.

1 HAFTADA 2 BİN 300 KİŞİ ÖLDÜ

Avrupa ülkelerinde acil durum ilan edildi, ancak ambulanslar bayılan vatandaşlara yetişmekte güçlük çekiyor. Sıcaklar sebebiyle AB ülkelerinde 2 bin 300 kişi yaşamını yitirdi.

İngiltere genelinde günde 642 kişi sıcak sebebiyle hastanelik oldu. Fransa'da ise durum metal çatılarıyla ünlü Paris'te çok daha vahim bir hal aldı. Sadece Paris'te günde 450 kişi hastanelere akın etti.

İspanya'da ise durum çok daha kötü. Son iki haftada 212 kişi sıcaklardan dolayı yaşamını yitirirken günde binden fazla kişi hastanelere kaldırılıyor. Ölenlerin çoğu, 65 yaş üzeri kişiler.

Hava sıcaklıkları 40 derece olmasına rağmen İspanya'nın kuru iklimi, havayı daha ölümcül yaptı.

Uzmanlar, aşırı sıcakların özellikle yaşlılar, çocuklar, kronik hastalar ve evsizler için ciddi sağlık riski oluşturduğu uyarısında bulunurken, serinleme alanlarının artırılması ve sıcak hava eylem planlarının uygulanması çağrısı yaptı.

GECE UYKU BİLE MÜMKÜN DEĞİL

Ölümcül sıcaklıklardan geceleri de kurtulmak mümkün değil. Nem ve düşmek bilmeyen sıcaklıklar Avrupalıların uykularını kaçırdı.

Meteorologlar, önümüzdeki günlerde gecelerin daha da sıcak geçmesini bekliyor. Gece sıcaklığının 20 derecenin altına düşmediği geceler "tropikal gece" olarak tanımlanıyor.

Hal böyle olunca AB ülkelerinde "sıcak hava önlemleri" başladı. Avrupa genelinde acilen toplanan hükümetler vatandaşların sağlığı için önlemler aldı.

Alman Demiryolları, yolcular için özel esneklik uygulaması başlattı. Aşırı sıcaklar nedeniyle seyahat planlarını değiştirmek isteyen yolcular için Almanya Demiryolları ilk kez "sıcak hava özel uygulaması" hazırladı.

Buna göre, 30 Haziran'a kadar gerçekleştirilecek uzun mesafe tren seferleri için 23 Haziran'a kadar satın alınmış tüm biletler, indirimli ve süper indirimli biletler dahil, ücretsiz olarak iptal edilebilecek.

Fransa ise alkol ve sıcak havanın karışmasıyla yaşanabilecek bayılmaları önlemek için sokaklarda alkol kullanımı yasakladı. Okullar erken tatil edildi.

İspanya ise tüm çalışanlara "evden çalışın" çağrısı yaptı. İş yerlerine evden çalışma önlemleri alınması teşvik edildi.

BU YANGININ SEBEBİ, KÖMÜR VE PETROL

Alman meteoroloji servisinin tahminlerine ve Avrupa Ortak Araştırma Merkezi'nin 2025 nüfus projeksiyonlarına dayanan AFP hesaplamaları, 380 milyondan fazla insanın 30°C'nin üzerindeki sıcaklıklarla karşı karşıya kalacağını gösterdi.

BM İklim Şefi Simon Stiell, bu tür sıcaklıklara uygun olmayan binalar ve altyapı nedeniyle daha da kötüleşen sıcak hava dalgasının "tamamen küresel ısınmadan dolayı olduğunu" söyledi.

Stiell, "İnsanlık muazzam miktarlarda kömür, petrol ve gaz yakmayı bırakmadığı sürece, aşırı sıcaklar daha da kötüleşmeye devam edecek," diye ekledi.

AB'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktör Yardımcısı Samantha Burgess, sıcak havanın, alçak seviyedeki bir yüksek basınç sisteminde Kuzey Afrika'dan gelen ve daha serin havanın içeri girmesini engelleyen sıkışmış havadan oluşan bir "ısı kubbesinden" kaynaklandığını belirtti.

Burgess, "Isı kubbeleri doğal bir hava olayı olsa da, insan kaynaklı iklim değişikliği sıcak hava dalgalarını daha şiddetli hale getiriyor ve rekor kıran sıcaklıklara ulaşma olasılığını artırıyor," diye ekledi.