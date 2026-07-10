Avrupa Parlamentosu (AP), 8 Temmuz 2026'da Yunan milletvekili Eleonora Meleti'nin raportörlüğündeki "1974 müdahalesinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri" başlıklı tartışmalı kararı 575 kabul, 33 ret ve 43 çekimser oyla kabul etti. Kararla birlikte Türkiye'nin adadaki varlığı ve 1974 yılındaki Barış Harekatı uluslararası hukuktan koparıldı.

AP'nin tartışmalı kararına siyasilerden tepkiler de peş peşe geldi.

KKTC'DEN ÇOK SERT TEPKİ

KKTC Dışişleri Bakanlığından Avrupa Parlamentosunda Kıbrıs konusunda kabul edilen karara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Avrupa Parlamentosunun, Kıbrıs'a 1974 Türk askeri müdahalesini çarpıtarak, Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye’yi hedef alan bu kararını şiddetle kınıyoruz" denildi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Avrupa Parlamentosunun, Rumlar tarafından Kıbrıs Türk halkına yapılan vahşet ve insanlık suçlarını dile getirmek yerine kahraman Türk ordusuna yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunarak haddini bir kez daha aştığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Parlamentosunun Türkiye’yi hedef alan bu kabul edilemez kararı, dünyayı kandırmaya yönelik Rum propagandasına katkı koymaktan başka bir şeye yarar sağlamayacaktır. KKTC Cumhuriyet Meclisimizdeki Kadın Milletvekillerimiz, alınan bu Rum yanlısı karar öncesinde Avrupa Parlamentosunda ilgili Komite Başkanına mektuplar göndererek, bu gerçekleri yansıtmayan iddialara cevap vermişler ve Ada’daki gerçekleri doğru ve şeffaf bir biçimde ortaya koymak adına yoğun çaba sarf etmişlerdir. Ancak tüm bu çabalara rağmen kararın kabul edilmiş olması, Avrupa Birliği ve kurumlarının, Kıbrıs konusundaki tarafsızlıklarını çoktan yitirdiklerini ve tamamen Rum tarafının sözcülüğünü yaptıklarını bir kez daha gözler önüne sermektedir."



'YOK HÜKMÜNDE'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Parlamentosunun Türkiye'nin 1974 Barış Harekatı'na ilişkin kararını hiçbir şekilde tanımadıklarını belirterek, "Biz bu kararı elbette ki hiçbir şekilde tanımıyoruz. Yok hükmünde bir karar olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, açıklamasının devamında "Avrupa Parlamentosu maalesef Rum kesiminin propagandalarına alet edilmiştir. Hiçbir temeli olmayan bu karar, bu iddialar bizim nazarımızda hiçbir kıymete sahip değildir. Bunlar ne Türkiye Cumhuriyeti'ne ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne zarar verir. Ama Avrupa Parlamentosu'nun itibarını azaltır, düşürür. Avrupa Parlamentosu böyle oyunlara gelmemelidir. Rum kesiminin ve birtakım lobilerin, onun da arkasında olan birtakım lobilerin yaptığı bu çalışmaların tuzağına düşmemelidir" dedi.

'AB KURUMLARI TARAFSIZLIKTAN UZAKLAŞTI'

Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin açıklamasında, "Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren karar yok hükmündedir" şunlar kaydedildi:

"Alçakça iftiralar barındıran söz konusu karar, Avrupa Birliği'nin (AB) ve özelde Avrupa Parlamentosu'nun, Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak belirli çevrelerin güdümüyle benimsediği yanlı ve çarpık yaklaşımın son örneğini teşkil etmektedir."

Bakanlığın açıklamasında, Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesine yönelik gerçeklerden ve tarafsızlıktan uzaklaşan bir yaklaşım içinde olduğu vurgulandı.

'KÖKTEN REDDEDİYORUZ'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de konuya ilişkin bir açıklama yaparak, "Hiçbir temele dayanmayan bu sözde kararların hangi güdümlü ilişkiler yoluyla alındığını çok iyi biliyoruz. Bu alçakça kararı kökten reddediyoruz" dedi.

Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarihi şan ve şereflerle dolu asil bir ocaktır. Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik alçakça bir iftiradır. Bu sözde kararı kınıyoruz. Hiçbir temele dayanmayan bu sözde kararların hangi güdümlü ilişkiler yoluyla alındığını çok iyi biliyoruz. Bu alçakça kararı kökten reddediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yaptığı açıklamaya tarihi dürüstlük adına herkes destek vermelidir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin şan ve şereflerle dolu tarihi karşısında bu tip alçakça iftiraların hiçbir hükmü yoktur."

CHP'Lİ BAĞCIOĞLU: TARİHİ ÇARPITAN SİYASİ KARAR

CHP'li emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs kararında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan ifadeleri sert sözlerle eleştirdi. Bağcıoğlu, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın Türkiye'nin garantörlük hakkı kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek, tarihi çarpıtan siyasi kararların gerçeği değiştiremeyeceğini vurguladı.