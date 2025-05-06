Avrupa Parlamentosu, Türkiye'den yapıldığı gibi reddedilen vize başvurularıyla ilgili olarak açıklık getirdi.

Avrupa Komisyonu’nun yıllık ülke raporuna dayanan Türkiye Raporu’nda bu konuya geniş yer verdi.

Raporda, Türk vatandaşlarının Schengen başvurularında yaşadığı sıkıntılardan duyulan üzüntü ifade edildi.

Bu sıkıntıların, başvurulardaki artış ve sistemin kötüye kullanılacağına dair korkulardan kaynaklandığı belirtildi.

İRADE VAR, EYLEM YOK

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor’un kaleme aldığı belge, Strasbourg’da 6 Mayıs’ta tartışılacak ve 7 Mayıs’ta oylanarak son halini alacak.

Belgede, vizelere erişimi kolaylaştırmak için siyasi bir irade bulunduğuna dikkat çekiliyor. Kalan teknik ve idari engellerin ortadan kaldırılması için hem AB ülkelerine hem de Türkiye’ye yoğun çaba gösterme çağrısı yapılıyor.

Ayrıca AP, üye devletlere bu konuya ayrılan kaynakları artırma çağrısında bulunuyor.

GELEN TÜRK, KALMAK İSTİYOR

AB istatistiklerine göre, 2023 yılında Türkiye’den Schengen için 1 milyon 55 bin başvuru yapıldı. Bunların 867 bini onaylandı. 612 bini çok girişli vize olarak düzenlendi.

Ret oranı ise yüzde 16,1 oldu. Bir AB yetkilisi, geçen yıl vizeyle yasal giriş yaptıktan sonra iltica başvurusunda bulunan 103 bin Türk vatandaşı tespit edildiğini söyledi.

Aynı yetkili, vizeyle Avrupa'ya girip geri dönmeyen Türk vatandaşlarının sayısının da büyük bir artış olduğunu belirtti.

DELEGASYON REDDETTİ

Kamuoyunda bazı Avrupa ülkelerinin Türk vatandaşlarına vize vermeyi durdurduğu iddiaları yer bulurken, AB Türkiye Delegasyonu 2 Mayıs tarihli açıklamasında bu iddiaları yalanladı.

Açıklamada, konsoloslukların salgın öncesine kıyasla daha fazla başvuru işleme aldığı belirtildi. Türkiye’nin vize muafiyeti alabilmesi için hâlâ tamamlaması gereken altı kriter bulunuyor.

Bunlar arasında terörle mücadele yasasında reform, Europol ile işbirliği anlaşması, yolsuzlukla mücadele taahhütleri, kişisel verilerin korunmasına dair yasal düzenlemeler, AB ülkeleriyle suçla mücadele işbirliği ve geri kabul anlaşmasının tüm yönleriyle uygulanması yer alıyor.