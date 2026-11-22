Hollanda'daki Lahey Bölge Mahkemesi, Çinli otomobil üreticisi BYD'nin Ti7 modelinin Jaguar Land Rover'a (JLR) ait tescilli Land Rover Defender tasarım haklarını ihlal ettiğine hükmetti. Mahkeme, ihtiyati tedbir kapsamında modelin Avrupa Birliği ülkelerinde ithalatını, üretimini, satışını, depolanmasını ve teslimatını yasakladı.

Karar, BYD'nin Avrupa'daki iştiraklerine resmi tebligatın ulaşmasından bir hafta sonra yürürlüğe girecek. Henüz AB pazarında satışa sunulmayan Ti7 için alınan tedbir, şirketin Macaristan'da 2027 başında seri üretime geçirmeyi hedeflediği fabrikada bu modelin üretilmesini de engelliyor.

İHLAL HALİNDE 10 MİLYON EUROYA KADAR YAPTIRIM

Mahkeme, yasağa uyulmaması halinde ilgili BYD şirketlerine günlük 100 bin euro veya JLR'nin tercihine bağlı olarak her ihlal için 25 bin euro ceza uygulanmasını kararlaştırdı. Toplam yaptırımın üst sınırı 10 milyon euro olarak belirlendi.

BYD, karara itiraz edeceğini duyurdu. Reuters'a açıklama yapan şirket yetkilileri, Ti7'nin bağımsız tasarım çalışmalarının ürünü olduğunu ve JLR'nin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini savundu. Şirket bütün hukuki yolları kullanacağını belirtirken, AB'deki yasak temyiz süreci boyunca geçerliliğini koruyacak.

MAHKEME TASARIMDA HANGİ AYRINTILARA BAKTI?

Tata Motors bünyesindeki JLR, BYD'nin İngiltere internet sitesi üzerinden yedi koltuklu Ti7 için sipariş almaya başlamasının ardından hukuki süreç başlattı. Davaya, Defender'ın güncel nesli tanıtılmadan bir yıl önce, 2018'de AB'de tescil edilen tasarım hakları dayanak oluşturdu.

Mahkeme; köşeli gövde yapısı, düz tavan çizgisi, dik camlar, arka kapıdaki yedek lastik ve karakteristik C sütunu panelini benzerlik değerlendirmesinde dikkate aldı. BYD'nin far, ızgara, tampon, kaput ve çamurluklardaki farklılıklara dayanan savunmasını yeterli bulmadı. Hakim, bu değişikliklerin araçların genel tasarımındaki benzerliği ortadan kaldırmadığı sonucuna vardı.

Çin'de 2025'te Fangchengbao Ti7 adıyla satışa sunulan şarj edilebilir hibrit SUV'un beş ve yedi koltuklu seçenekleri bulunuyor. JLR ise fikri mülkiyet haklarını korumak için gerekli hukuki adımları attığını açıkladı.

İNGİLTERE SATIŞLARI KARARIN DIŞINDA

Yasak AB ülkeleriyle sınırlı tutuldu. Mahkeme, BYD'nin Ti7'yi AB pazarının dışında tutacağına ilişkin kesin bir taahhüt vermemesi üzerine olası bir lansmanı engellemek amacıyla tedbir kararı aldı. JLR'nin süreci sürdürmek istemesi halinde altı ay içinde esasa ilişkin dava açması gerekiyor.

Mahkeme, BYD'nin İngiltere iştiraki üzerinde yargı yetkisi bulunmadığına hükmederek JLR'nin Birleşik Krallık'taki satışların da yasaklanması talebini reddetti. Bu nedenle müşteri teslimatlarının Ocak 2027'de başlaması planlanan İngiltere satışlarının devam etmesinin önünde bu karardan kaynaklanan bir engel bulunmuyor.

JLR'nin şirket belgelerine erişim, dağıtım kayıtlarının paylaşılması ve kararın BYD'nin internet sitelerinde yayımlanması talepleri de kabul edilmedi.

AVRUPA'DA SATIŞLARI 280 BİNİ AŞTI

Karar, BYD'nin Avrupa satışlarını artırdığı dönemde geldi. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre şirket, 2026'nın ilk dokuz ayında Avrupa'da 280 binin üzerinde araç sattı. Satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla artıran BYD, Ford, Tesla ve Nissan'ı geride bıraktı.