İtalya'nın güneyinde yer alan Calabria bölgesel yönetimi, kırsal kesimdeki nüfus kaybını durdurmak ve atıl durumdaki gayrimenkulleri yeniden değerlendirmek amacıyla "Ripopola Calabria" (Calabria'yı Yeniden Canlandır) adlı yeni bir teşvik programı başlattı. Bölge Başkanı Roberto Occhiuto tarafından duyurulan projeyle, belirlenen konutlarda 10 yıl boyunca kira ödemeden yaşama imkanı sunulurken, yapıların tüm tadilat masraflarının da bölgesel fonlarca karşılanacağı bildirildi.

İLK ETAPTA 26 YERLŞEİM YERİNDE 50 KONUT

Il Messaggero gazetesinde yer alan bilgilere göre, deneysel olarak yürütülen projenin ilk aşamasında Calabria'nın 5 vilayetine bağlı 26 farklı yerleşim yerindeki 50 kamu mülkü programa dahil edildi. Yıllardır atıl durumda bulunan söz konusu binaların, bölgesel yönetim tarafından finanse edilecek restorasyon süreçlerinin ardından yeni yerleşimcilere tahsis edileceği kaydedildi.

Projeye dahil edilen konutların bulunduğu bölgeler arasında Catanzaro vilayetinde San Floro ve Amato; Cosenza vilayetinde Alessandria del Carretto, Scigliano ve Rovito; Vibo Valentia vilayetinde Cessaniti; Reggio Calabria vilayetinde Grotteria ve Santo Stefano in Aspromonte ile Crotone vilayetinde Caccuri yer alıyor.

EV BAŞINA 280 BİN EUROYA KADAR HİBE

Proje şartlarına göre, tahsis edilecek konutlar mülkiyet olarak devredilmeyecek; hak sahiplerine 10 yıllık "ücretsiz kullanım sözleşmesi" ile verilecek. Bu süre zarfında kullanıcılardan kira veya tadilat bedeli talep edilmeyecek. Binaların fiziki standartlarını yükseltmek amacıyla bölgesel yönetim metrekare başına 2.000 euroya kadar ödenek ayırırken, konut başına düşen maksimum hibe miktarının 280.000 euroya (yaklaşık 15 milyon 600 bin lira) kadar ulaşabileceği belirtildi.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN ALINIYOR

Halihazırda Calabria bölgesi sınırları dışında ikamet eden ve bölgeye kalıcı olarak yerleşmeyi kabul eden kişilerin başvurabileceği program için başvurular ripopola.regione.calabria.it adresi üzerinden kabul ediliyor.

Yapılan duyuruda, başvuruların doğrudan kabul edilmeyeceği, belirlenen kriterlere göre oluşturulacak bir sıralama listesi üzerinden değerlendirileceği açıklandı. Sıralamada; memleketine dönmek isteyen Calabria kökenliler, genç çiftler, çocuklu aileler, meslek sahipleri ve uzaktan çalışanlar öncelikli gruplar olarak tanımlandı.

FARKLI KONUTLAR TAHSİS EDİLECEK

Çevrim içi bir katalog aracılığıyla ilan edilen taşınmazlar arasında farklı büyüklüklerde alternatifler yer alıyor. Portföyde San Floro ve Amato'da bulunan 140 metrekarelik müstakil ve çok katlı geleneksel evlerin yanı sıra Alessandria del Carretto'da yer alan 52 metrekarelik iki odalı tarihi daireler ve Scigliano'daki 85 metrekarelik aile tipi konutlar bulunuyor. Rovito'daki bir kamu binasının ise restore edilerek üç ayrı bağımsız konut birimine dönüştürüleceği açıklandı.

Yetkililer, girişimin temel hedefinin uzun yıllardır süregelen göç nedeniyle okulların, dükkânların ve temel kamu hizmetlerinin kapanma noktasına geldiği kırsal yerleşimleri ekonomik ve sosyal açıdan yeniden aktif hale getirmek olduğunu ifade etti.