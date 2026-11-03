İran’da, yakın çevrede meydana gelebilecek olası bir nükleer patlama anında ve sonrasında halkın nasıl hareket etmesi gerektiğini anlatan sekiz dakikalık bir sivil savunma videosu ile talimat listesi kamuoyuna yansıdı.

Söz konusu materyaller, sosyal medya platformu X üzerinde ABD’nin nükleer saldırı düzenleyebileceğine yönelik doğrulanmamış iddiaların hızla yayıldığı bir süreçte gündeme geldi.

Avrupa ülkeleriyle birlikte Ukrayna ve Rusya'da 'olası krizlere karşı su ve yiyecek stoğu yapılması" çağrısı yapılırken İran televizyonun doğrudan nükleer saldırıyı konu alması dikkat çekti.

Tahran yönetimi 3 Kasım'da paylaşılan eğitim videosunu belirli bir tehditle doğrudan ilişkilendirmedi ancak halka "hazır olunması gerektiği" vurgusu yapıldı.

İRAN'DAN NÜKLEER SALDIRI EĞİTİMİ

İran basını tarafından aktarılan beş maddelik talimat listesinde; nükleer patlamanın şiddetli parlamasına bakılmaması, bir bariyer arkasında yere yatılarak baş ve yüzün korunması gerektiği belirtildi.

Patlama dalgasının geçmesinin ardından en yakın binaya girilmesi, izlemek veya görüntü çekmek için beklenmemesi, araçlara sığınılmaması, pencerelerden ve dış duvarlardan uzak durulması istendi.

Nükleer patlamadan korunmak için bodrum katına ya da binanın merkezindeki bir odaya geçilmesi, kapı ve pencerelerin kapatılması ile dışarıdan hava çeken klima ve havalandırma sistemlerinin durdurulması maddeleri yer aldı.

SIĞINAKTA KALMAK YETERLİ DEĞİL

Saldırıdan sonra vatadaşlara sığınak içinde yapılması gereken anlatıldı. Kişisel temizlik için ılık su, sabun ve saç kremi içermeyen normal şampuanla yıkanılması, duş imkanı bulunmadığında ise yüz, el ve açıkta kalan derinin su ya da ıslak mendille temizlenmesi tavsiye edildi.

Şişelenmiş su ve ambalajlı gıda tüketilmesini öngören rehberde, sığınakta en az 24 saat kalınması, yangın veya çökme riski doğarsa daha güvenli bir sığınağa geçilmesi gerektiği kaydedildi.

24 saat geçse dahi ortamın güvenli olduğunun varsayılmaması ve güvenli bir çıkış için resmi açıklamaların takip edilmesi vurgulandı.

Ayrıca dışarıda giyilen kıyafetlerin silkelenmeden çıkarılarak bir poşete konulması ve ağzının kapatılması gerektiği bildirildi.

DÜNYA 'BÜYÜK KRİZE' HAZIRLANIYOR

Bölgedeki gelişmelerin yanı sıra Rusya ve Ukrayna’da hava saldırısı uyarı sistemlerine sahte nükleer ve kimyasal tehdit mesajları gönderilmesi paniğe yol açtı.

İki ülkenin yetkilileri siber saldırıların gerçekleştiğini duyururken, bu durum dünya genelindeki acil durum hazırlıklarını yeniden gündeme taşıdı.

Rusya ve Ukrayna’daki olayların gölgesinde İngiltere, Fransa ve Japonya’nın da dahil olduğu 33 ülke, vatandaşlarına olası krizlere karşı temel ihtiyaç malzemelerini hazır tutmaları yönünde çağrıda bulundu.

Benzer hazırlık çağrıları uluslararası kurumlarca da sürdürülüyor. İngiltere, "Hazır Ol" kampanyasıyla hanelerin en az 72 saat boyunca kendi gereksinimlerini karşılayabilecek durumda olmasını öneriyor.

Fransa’nın yayımladığı resmî rehberde vatandaşlara üç günlük bir acil durum çantası hazırlamaları tavsiye edilirken, Avrupa Komisyonu da en az 72 saat yetecek acil durum malzemesinin hazır bulundurulması çağrısında bulunuyor.