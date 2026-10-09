Avrupa'da metal, kimya ve otomotiv parçaları gibi stratejik sektörleri temsil eden 44 sanayi birliği, Çin'in haksız ticaret uygulamalarına karşı Avrupa Birliği ülkelerine acil önlem çağrısında bulundu.

Birlikler, mevcut uygulamaların Avrupa imalat sanayisini tehdit ettiğini ve istihdam kaybını artırabileceğini vurguladı.

Bu çağrı, AB'nin Çin ile günlük 1 milyar euronun üzerindeki mal ticareti açığını azaltmaya çalıştığı ve Avrupa liderlerinin önümüzdeki perşembe Brüksel'de bir araya gelmeye hazırlandığı bir dönemde geldi.

Sanayi birlikleri, ticaret savunma araçlarının daha etkin kullanılmasını, devlet müdahalelerinden kaynaklanan piyasa bozulmalarına karşı yeni mekanizmalar geliştirilmesini ve Avrupa Komisyonunun personel sayısının artırılmasını talep etti.

ŞİRKETLER RİSK ALTINDA

Görüşmelerde özellikle şarj edilebilir hibrit otomobiller ve plastik ile kompozit malzemeler öne çıkıyor. AB Ticaret Komiseri Maros Sefcovic’in Pekin’deki temaslarında Çin'in ihracatını sınırlandırması ele alınırken, sonuç alınamaması durumunda kota ve ilave gümrük vergilerinin değerlendirileceği belirtiliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise Avrupa Komisyonuna rekabeti bozan ürünlerin ortak pazara erişimini kısıtlama konusunda daha geniş yetkiler verilmesini önerdi.