Avrupa Birliği (AB), evcil hayvan sahiplerini yakından ilgilendiren köklü bir değişikliğe giderek 22 Nisan 2026 itibarıyla yeni seyahat düzenlemesini resmen yürürlüğe koydu. Bu tarihten itibaren köpek ve kedileriyle birlik sınırları içerisinde seyahat etmek isteyen vatandaşlar için Avrupa evcil hayvan pasaportu bulundurmak yasal bir zorunluluk haline geldi.

Sadece yetkili veteriner hekimler tarafından düzenlenebilen bu belge, hayvanın kimlik bilgilerinden aşı geçmişine kadar tüm sağlık verilerini tek bir noktada toplayarak hem güvenliği artırmayı hem de yasa dışı hayvan ticaretinin önüne geçmeyi hedefliyor.

KUDUZ AŞISI TEMEL ŞART

Yeni kurallar çerçevesinde, seyahat edecek tüm evcil hayvanların mikroçip ile kimliklendirilmiş olması şart koşulurken, Temmuz 2011 öncesinde uygulanan ve okunabilirliği devam eden dövmeler de geçerli sayılmaya devam edecek.

Mevcut eski tip pasaportlara sahip kullanıcılar için herhangi bir değişiklik yapılmazken, bu belgelerin hayvanın yaşamı boyunca geçerli kalacağı bildirildi.

Kuduz aşısı ise seyahatlerin temel şartı olmayı sürdürüyor; ilk kez aşılanacak hayvanların seyahat tarihinden en az 21 gün önce bu işlemi tamamlamış olması gerekiyor. Ayrıca Fransa gibi bazı üye ülkelerin, yerel sağlık politikaları gereği parazit tedavisi gibi ek tıbbi müdahaleler talep edebileceği konusunda hayvan sahipleri uyarılıyor.

YOLCU BAŞINA EN FAZLA 5 HAYVAN TAŞINABİLECEK

Bireysel seyahatleri kapsayan bu düzenleme, yolcu başına en fazla 5 evcil hayvan taşınmasına izin veriyor; bu limitin aşılması durumunda ise yolculuk "ticari" statüde değerlendirilerek daha ağır gümrük kurallarına tabi tutuluyor.

AB, bu süreci daha da ileriye taşıyarak 2028 yılına kadar ülke kodu içeren yeni nesil mikroçip sistemine geçiş yapmayı ve sınır kontrollerini dijital ortamda sıkılaştırmayı planlıyor.