Fenerbahçe'de Domenico Tedesco dönemi, 3-0'lık Galatasaray mağlubiyetiyle şampiyonluk yarışında alınan büyük yaranın ardından son buldu. Sarı-Lacivertlilerin İtalyan-Alman çalıştırıcıyla ilgili aldığı bu karar da Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.

Avrupa basını, Tedesco ayrılığını böyle gördü:

BILD: "İstanbul derbisinde ağır bir yenilginin ardından Fenerbahçe, Tedesco'yu görevden aldı. Eski Bundesliga teknik direktörü, maç başına en az 2.0 puan ortalaması tutturmasına rağmen görevden alınan üst üste dördüncü Fenerbahçe teknik direktörü oldu. Daha önce efsanevi teknik direktörler Jose Mourinho (2.02), İsmail Kartal (2.4) ve Jorge Jesus (2.23) da aynı kaderi paylaşmıştı."

"BOŞ BİR SEZONA MAHKUM..."

FOOT MERCATO: "Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a karşı aldığı ağır yenilginin (3-0) ertesi günü Domenico Tedesco'yu kovdu. Bu utanç verici yenilgi, sarı-lacivertli takımı neredeyse boş bir sezona mahkum etti."

SPORT1: "Fenerbahçe, en büyük rakibi Galatasaray'a karşı aldığı yenilginin üzerinden sadece bir gün geçtikten sonra teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırdı. 3-0'lık küçük düşüren mağlubiyet, Tedesco'nun işine mal oldu."

"BİRÇOK FIRSATI KAÇIRDI"

MUNDO DEPORTIVO: "Mourinho'nun Türkiye'deki halefi Tedesco, göreve gelişinden yedi ay sonra, Galatasaray karşısında alınan ağır yenilgiyle şampiyonluk umutlarının sona ermesinin ardından artık Fenerbahçe teknik direktörü değil.

Sezon başından beri Galatasaray'ın ensesinde olan ve 2014'ten beri (tarihinin en uzun şampiyonluk hasreti) Süper Lig şampiyonluğu için mücadele eden Fenerbahçe, son haftalarda üç kez üst üste Türkiye şampiyonu olan rakibiyle arasındaki farkı azaltmak için birçok fırsatı kaçırdı. Kış transfer döneminde Fransız oyuncular N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katarak güçlenmesine rağmen, artık pes etmek üzere."

"SONUN BAŞLANGICI OLDU"

L'EQUIPE: "Galatasaray'a karşı alınan çok ağır 3-0'lık mağlubiyet, Domenico Tedesco için sonun başlangıcı oldu. Tedesco, yenilginin ertesi günü Fenerbahçe teknik direktörlüğü görevini kaybetti. Fenerbahçe ise şampiyon olamayacak ve ligi 2. veya 3. sırada bitirecek."

"TAVRI DURUMU DEĞİŞTİREMEDİ"

DER WESTEN: "Eski Schalke teknik direktörü Domenico Tedesco yeniden işsiz kaldı. Acı bir derbi yenilgisi, görevden alınmasına neden oldu. Tedesco, yenilginin hemen ardından 'Her zaman bir suçlu aranır. Suçlu benim.' diyerek sorumluluğu üstlenmişti. Ancak bu jest, durumun değişmesine yol açmadı ve sadece bir gün sonra kovuldu."

"BİR KEZ DAHA KULÜPSÜZ KALDI"

KICKER: "Derbi mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe, Tedesco ile yollarını ayırdı. 2025'in ağustosunun sonunda Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Yerine Tedesco getirildi ve takımın ligde tekrar birinci sıraya çıkması hedeflendi. Fenerbahçe o sezon sadece iki maç kaybetmiş olsa da, on beraberlik lig lideri Galatasaray ile rekabet etmek için çok fazlaydı. Şimdi, İstanbul'da neredeyse sekiz ay geçirdikten sonra, bir kez daha kulüpsüz durumda."